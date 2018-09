Bourse de Paris : Les marchés attendus en hausse, le CAC autour de 5 350 points

Faisons d'abord un tour en Asie : les places orientales ont poursuivi leur rebond, la plupart d'entre elles affichant un bilan hebdomadaire positif. A l'exception des marchés chinois, qui restent déprimés malgré des indicateurs macroéconomiques plutôt rassurants. Dans le même temps, le dollar a perdu du terrain face aux principales devises, après que l'inflation américaine eut freiné en août, contre toute attente. Tous les indices ont bien réagi hier à l'annonce de la prochaine reprise des discussions entre les Etats-Unis et la Chine sur leur querelle commerciale, reléguant presque au second plan les banques centrales européenne, britannique et turque et leurs décisions de politique monétaire. Mais la donne semble avoir, déjà, changé, puisque les deux belligérants ont recommencé à montrer leurs muscles dès hier soir, avec une presse officielle chinoise qui a expliqué que Pékin ne se laissera pas imposer les vues américaines tandis que Donald Trump a clamé que son pays n'avait aucune pression pour signer un accord commercial avec la Chine.



Revenons un instant sur la Banque d'Angleterre. Si elle a opté unanimement pour un statu quo sur ses taux, sans surprise, son gouverneur Mark Carney aurait tiré le signal d'alarme auprès des ministres britanniques. Deux grands quotidiens britanniques ont appris que le patron de la BoE a averti le gouvernement qu'un Brexit "dur" ferait chuter les prix immobiliers dans de grosses proportions, ce qui pourrait provoquer une réaction en chaîne aussi grave que la crise de 2009.



La prudence de Carney ne suffit pas à faire baisser les "futures" du Footsie ce matin, ni les autres indicateurs avancés du vieux continent. L'ouverture s'annonce donc haussière, avec un CAC qui pourrait gagner 0,3 à 0,4%.



Les temps forts économiques du jour



La dernière balance commerciale mensuelle européenne (11h00) et une intervention du gouverneur de la BoE, Mark Carney, animeront la matinée. Aux Etats-Unis, le programme est plus riche avec les ventes de détail (14h30 : consensus +0,5%), les prix à l'importation (14h30 : consensus -0,2%), la production industrielle et l'utilisation des capacités (15h15 : consensus +0,3% / 78,3%), l'indice de confiance des consommateurs de l'Université du Michigan (16h00 : consensus 96,7) et les stocks des entreprises (16h00 : consensus +0,5%).



L'euro est ferme à 1,16949 USD, comme l'once d'or à 1 205 USD. Le baril recule légèrement à 78,277 USD pour le Brent et 68,75 USD pour le WTI.



Les principaux changements de recommandations



SocGen passe de conserver à acheter sur ABB, revalorisé de 23,50 à 26,50 CHF.

Stifel démarre le suivi de l'ADR Argen-x à l'achat en visant 139 USD.

Jefferies reprend le suivi de Countrywide sur une recommandation conserver et une valorisation de 1 150 GBp.

Stifel démarre le suivi de l'ADR DBV Technologies à l'achat en visant 35 USD.

Berenberg démarre le suivi de Lanxess à vendre avec un objectif à 57,50 EUR.

Research Partners réduit de 40 à 30 CHF son objectif sur MCH Group mais reste à conserver.

JP Morgan abaisse de surpondérer à neutre son avis sur Rocket Internet, en ajustant de 33 à 29,60 EUR son objectif.

BofA ML passe de vendre à neutre sur STMicroelectronics.

JP Morgan passe de neutre à surpondérer sur Whitbread, revalorisé de 4 470 à 5 500 GBp.