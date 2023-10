* Les marchés mondiaux sont secoués par la hausse des taux d'intérêt et des prix du pétrole.

* Les actions mondiales ont perdu près de 6 000 milliards de dollars depuis la fin du mois de juillet.

* La force du dollar exerce une pression sur le yen et d'autres devises

* Les investisseurs ont investi dans les liquidités en raison des taux d'intérêt élevés.

* Le quatrième trimestre s'annonce riche en action

LONDRES, 2 octobre (Reuters) - L'équation des marchés financiers au cours des derniers mois a été à la fois simple et douloureuse : Une hausse de près de 30 % des prix du pétrole + une forte augmentation des coûts d'emprunt = un choc pour les actions et les obligations mondiales.

L'Arabie saoudite et la Russie ont réduit leurs approvisionnements en pétrole brut et deux coups d'État africains ont fait partie des intrigues secondaires, mais le thème principal a été la poursuite de la hausse des taux d'intérêt par la Réserve fédérale et ses partenaires.

Cet état d'esprit a conduit les bons du Trésor américain et les Bunds allemands, qui constituent traditionnellement le principal boulet des portefeuilles, à perdre entre 5 % et 6 %, dont la majeure partie en septembre.

Les partisans de la hausse des actions ont eux aussi été pris à contre-pied. Les actions mondiales affichent encore une hausse respectable de 8,5 % pour l'année, mais elles ont perdu 7 % - soit 6 000 milliards de dollars - depuis le début du mois d'août, car même les géants de la technologie ont fait marche arrière.

L'or a également perdu de son éclat, ce qui signifie que seuls le pétrole et le gaz, le dollar et les liquidités se sont révélés rentables.

"Ce n'est pas le moment de subir un choc pétrolier", a déclaré Salman Ahmed, responsable mondial de la macroéconomie et de l'allocation stratégique des actifs chez Fidelity, expliquant que ses fonds étaient devenus plus prudents.

"Si vous dépassez les 100 dollars le baril et que vous y restez, vous commencez à créer à nouveau un discours inflationniste.

Ces pertes importantes sur le marché obligataire au troisième trimestre sont survenues alors que le rendement du Trésor à 10 ans - la référence pour les coûts d'emprunt mondiaux - a bondi d'environ 75 points de base pour se situer juste au-dessus de 4,6 %.

Selon la Deutsche Bank, il s'agit de la plus forte hausse trimestrielle depuis un an, qui le ramène à sa moyenne à long terme pour la première fois depuis 2007. Qu'est-ce que le long terme ? De 1790 à aujourd'hui.

Le rendement des obligations allemandes s'élève désormais à près de 3 %, son niveau le plus élevé depuis 12 ans. Quant à celui du Japon, il a presque doublé pour atteindre son plus haut niveau depuis 2013, même s'il n'est que de 0,75 %.

"Le marché obligataire a été sous contrôle (au troisième trimestre)", a déclaré Robert Alster, CIO de Close Brothers Asset Management. "La question était de savoir si le dragon de l'inflation était mort ou seulement blessé.

PÉTROLE CHAUD

La hausse de près de 27,25 % du Brent a constitué le huitième meilleur trimestre du millénaire, bien qu'à environ 95 dollars le baril, il soit encore 30 % en dessous du niveau atteint après l'invasion de l'Ukraine par la Russie.

Depuis lors, les banques centrales du monde entier ont procédé à près de 500 hausses de taux d'intérêt, dont plus de 100 cette année. Les États-Unis se sont également vu retirer une autre note de crédit triple A au troisième trimestre.

En revanche, la Grèce a regagné le statut de valeur d'investissement pour la première fois depuis la crise de la dette. Le principal marché boursier d'Athènes est en hausse de 26,5 % cette année, même s'il a baissé de 11 % depuis juillet.

Certains des pays les plus touchés par la crise financière ont fait encore mieux.

Les obligations du Salvador, qui se battent désormais pour éviter le défaut de paiement, ont enregistré un rendement impressionnant de 24 % au troisième trimestre et de 97 % cette année. La dette de l'Ukraine, ravagée par la guerre, a fait un bond de 22 % pour porter son rendement à 50 % en 2023. Le Pakistan, frappé par la crise, n'est pas loin derrière.

LA DROITE À LA MAISON

La hausse de 3 % du dollar est son huitième gain trimestriel sur les onze derniers, tandis que le yen japonais frôle désormais les 150 pour un dollar et perd 12 % sur l'année.

En Europe, le ralentissement de l'économie a fait chuter l'euro de près de 6 % depuis la mi-juillet. La livre sterling a également chuté de plus de 7 % depuis cette date et le bitcoin, toujours volatile, a perdu 11 %.

En Chine, les tensions ont entraîné une légère baisse du yuan au troisième trimestre et de 5 % sur l'année. Et malgré des hausses de taux monstres en Turquie à la suite de la réélection du président Tayyip Erdogan et de son revirement politique, la lire a encore chuté de 5 % au cours du trimestre, ce qui porte à 30 % son plongeon pour 2023.

Bien que cela ne corresponde pas encore aux unités fortement dévaluées du Nigeria et de l'Argentine, les monnaies de la Colombie, du Mexique et du Brésil ont respectivement augmenté de 19 %, 11 % et 6 %.

Le reste de l'année s'annonce également riche en événements. D'autres réunions des banques centrales influenceront ou modifieront le point de vue selon lequel les taux sont plus élevés et plus longs. Le gouvernement américain pourrait fermer ses portes. La Pologne et l'Équateur organisent des élections et la saison des bénéfices va bientôt reprendre.

Si le boom de l'IA reste important pour les "sept superbes" (Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon, Nvidia, Tesla et Meta), plus de la moitié des actions de ces entreprises ont chuté depuis la fin du mois de juin, bien que Nvidia et Meta soient toujours en hausse d'environ 190 % et 150 % respectivement sur l'année.

Michael Metcalfe, responsable de la stratégie macroéconomique de State Street Global Markets, a déclaré que ses indicateurs pour les investisseurs institutionnels montrent qu'il y a également eu un mouvement important vers les liquidités, même si la surprise du quatrième trimestre pourrait être le Japon.

Si la banque centrale japonaise se joint enfin au mouvement de resserrement des taux, l'argent des Japonais pourrait rentrer chez eux, laissant un grand vide ailleurs.

"La bonne nouvelle pour le quatrième trimestre est que nous devrions être proches du pic des taux d'intérêt (mondiaux)", a déclaré M. Metcalfe.