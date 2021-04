Bourse de Paris : Les marchés baissent aussi, parfois

A quelques exceptions près, les marchés financiers ont piqué du nez hier, rattrapés par une consolidation légitime après une grosse séquence haussière. Ce sont les valeurs technologiques qui ont le plus souffert, sans surprise. La semaine sera marquée par la réunion de la Banque centrale européenne, jeudi, et par la densification des annonces de résultats du 1er trimestre. Jusqu'ici, les chiffres publiés sont très solides et corroborent le scénario central selon lequel les bénéfices vont fortement progresser sur le trimestre et plus globalement sur le semestre. Il est donc étonnant de lire dans les commentaires de la veille qu'il n'y a pas vraiment de catalyseurs haussiers. Le calendrier de résultats du jour comprend un panel varié de secteurs, du médical avec Johnson & Johnson aux produits de grande consommation avec Procter & Gamble et Danone, au luxe via Kering, sans oublier l'univers numérique avec Netflix ou Atos et le BTP avec Sika.

Pour varier un peu les sujets, je vous propose un retour ludique sur les tops et les flops du début l'année 2021 sur le marché européen, en commençant par un catalogue à la Prévert de certaines des meilleures opportunités de l'année.

Cette nuit, j'ai rêvé que j'avais beaucoup joué en ligne, grâce aux solutions d'Evolution Gaming Group et d'Entain. Puis je suis sorti pour acheter une Volkswagen, mais le vendeur m'a dit qu'il n'avait plus de stocks à cause des pénuries de puces chez BE Semiconductor. Je lui réponds que ça risque de donner pas mal de travail à ASML. A défaut de mobilité, je me rabats sur des travaux d'intérieur, en me fournissant chez Saint-Gobain et Rexel. J'ai aussi investi dans une cafetière De'Longhi achetée en ligne, livrable en un temps record grâce aux lignes logistiques déployées par Hapag-Lloyd ou Kuehne + Nagel. J'ai même changé de banque pour la Société Générale et j'ai réservé mes prochaines vacances chez TUI AG après avoir vu des affiches conçues par Publicis. En attendant, je me retrouve au milieu des mines de Norsk Hydro et d'Anglo American, en touré de matériel Atlas Copco et Epiroc. Toutes ces actions ont gagné plus de 30% depuis le début de l'année.

La même histoire en version cauchemar démarre dans un champ d'éoliennes Vestas appartenant à Orsted, où je tente d'expliquer à mon banquier du Crédit Suisse que je veux me débarrasser de mes actions Atos et Valeo depuis que j'ai reçu mes analyses médicales réalisées par DiaSorin. Je me sers moins de TeamViewer pour travailler depuis que mon ordinateur a été piraté malgré mon antivirus Avast. Je joue aussi moins à mes jeux Ubisoft et CD Projekt. En attendant l'écosystème de la voiture à hydrogène se mette en place autour de NEL ASA ou PowerCell, je n'ai plus qu'à pousser la porte d'une agence Europcar pour trouver un véhicule. Tous ces titres ont perdu entre 8 et 33% depuis le début de l'année, dans un marché européen qui a globalement gagné 10% en 2021.

Les indicateurs avancés européens sont très légèrement baissiers ce matin, mais les "futures" américains regardent plutôt vers le haut. En Asie, le Japon et l'Australie reculent mais les places chinoises sont en légère hausse à l'heure où ces lignes sont écrites.

Les temps forts économiques du jour

Les prix à la production allemands et les chiffres du chômage britanniques seront présentés à 8h00.

L'euro poursuit son rebond à 1,2065 USD ce matin. L'once d'or se stabilise à 1773 USD. Sur le marché pétrolier, le baril de Brent progresse à 67,61 USD et le baril WTI à 63,94 USD. Le rendement de la dette américaine est remonté à 1,61 % sur 10 ans. Le Bitcoin recule sur les 55 000 USD.

Les principaux changements de recommandations

Aegon : Société Générale passe de vendre à conserver en visant 4,10 EUR.

Assicurazioni Generali : AlphaValue reste à accumuler avec un objectif de cours relevé de 17,10 à 19 EUR.

AstraZeneca : SEB Equities passe de conserver à acheter en visant 8336 GBp.

Azimut : Barclays démarre le suivi à pondération en ligne en visant 22,10 EUR.

Banca Generali: Barclays démarre le suivi à surpondérer en visant 41 EUR.

BE Semiconductor : Needham démarre le suivi à l'achat en visant 90 EUR.

BMW : J.P. Morgan reste neutre avec un objectif de cours relevé de 85 à 90 EUR.

FinecoBank: Barclays démarre le suivi à pondération en ligne en visant 15,30 EUR.

Flatexdegiro : Jefferies reste à l'achat avec un objectif de cours relevé de 118 à 146 EUR.

Koninklijke Philips : Commerzbank passe d'acheter à conserver en visant 52 EUR.

KPN : Jefferies reste à conserver avec un objectif de cours relevé de 2,66 à 2,74 EUR.

Mediolanum : Barclays démarre le suivi à surpondérer en visant 10 EUR.

PGS : AlphaValue reste à vendre avec un objectif de cours relevé de 3,58 à 4,92 NOK.

Schaeffler : Stifel passe d'acheter à conserver en visant 9 EUR.

Sopra : AlphaValue reste à accumuler avec un objectif de cours relevé de 159 à 171 EUR.

Volkswagen : Goldman Sachs reste à l'achat avec un objectif de cours relevé de 284 à 296 EUR.

Actualités des sociétés

En France

Résultats des entreprises

Atos : les revenus du T1 reculent de 3,9 % en organique. Les objectifs 2021 sont confirmés, tandis que l'audit se poursuit sur les filiales nord-américaines où des soucis comptables ont été constatés.. En marge de la publication, le groupe a aussi annoncé les acquisitions de Processia, Cryptovision et Ipsotek.

Danone : le chiffre d'affaires se contracte de 3,3 % en données organiques au T1, à 5,66 Mds€. Les objectifs 2021 sont confirmés.

GTT : le chiffre d'affaires du T1 a reculé de 15 % à 87,56 M€. Les objectifs annuels sont confirmés.

Korian : la croissance organique a atteint 1,4 % au T1, à 1,018 Md€. Le chiffre d'affaires devrait croître de 9 % cette année en données brutes, ce qui conforte l'objectif de réaliser plus de 4,5 Mds€ de revenus en 2022.

Annonces importantes

Credito Valtellinese juge l'OPA relevée du Crédit Agricole encore trop chiche.

Engie a cédé ses 60,5 % dans Engie EPS à TCC, entraînant 80 M€ de plus-value.

La justice italienne condamnerait Vivendi à verser à 1,7 M€ dans le contentieux avec Mediaset, qui réclamait 3 Mds€, selon les informations de Reuters.

Air France-KLM lève finalement 1,04 Md€ dans le cadre de son augmentation de capital à 4,84 EUR par action. A l'issue de l'opération, l'État français détient 28,6 %, l'État néerlandais 9,3 % et China Eastern Airlines 9,6 %.

Iliad lance un plan d'actionnariat salarié.

Mersen et Autoliv collaborent dans le véhicule électrique.

GTT décroche un contrat de Hyundai Heavy industries pour les cuves de trois nouveaux méthaniers.

Pixium Vision tire 1,5 M€ sur sa ligne de financement en fonds propres.

SQLI et Magento 2 choisis par Lyon Aéroport pour son site de réservation de parking.

L'essai clinique mené par MedinCell confirme l'innocuité de l'ivermectine en administration continue.

Erytech lance le processus d'AMM d'Eryaspase dans la LAL auprès de la FDA.

Navya et REE Automotive signent un accord pour le développement d'un système autonome de niveau 4.

MND signe un premier contrat de transport par câble débrayable aux États-Unis.

Don't Nod, Gensight, Mercialys et HF Company ont publié leurs comptes et/ou leurs perspectives.

Dans le monde

Résultats des entreprises

BMW : le groupe annonce que son bénéfice net du T1 quasiment quadruplé à 3,76 Mds€. La dynamique a été forte en Chine et sur le marché de l'occasion.

International Business Machines : les performances du T1 séduisent le marché, qui fait progresser le titre de 3 % hors séance après l'annonce des chiffres.

Sika : le groupe suisse relève ses prévisions 2021 après un bon début d'année.

Annonces importantes