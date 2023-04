Les contrats à terme sur les actions américaines ont rebondi grâce aux rachats d'actions et aux résultats positifs des géants de la technologie dans les échanges après les heures de bureau, bien que les actions asiatiques soient restées au plus bas en un mois mercredi, les investisseurs devenant nerveux quant aux perspectives des deux plus grandes économies du monde.

Les contrats à terme du Nasdaq étaient en hausse de 1,4 % et ceux du S&P 500 de 0,5 % à la suite de bénéfices supérieurs aux attentes chez Microsoft et d'un rachat d'actions de 70 milliards de dollars chez Alphabet, la société mère de Google. Les deux actions ont augmenté après la cloche.

Cependant, les marchés américains ont fortement chuté au cours de la nuit et l'indice MSCI le plus large des actions de l'Asie-Pacifique en dehors du Japon a glissé de 0,4 % dans les premiers échanges, alors que les investisseurs ont fait le point sur les données américaines en baisse et sur les nouvelles inquiétudes des banques régionales.

Les actions de la First Republic Bank ont été vendues à un niveau record après que la banque a révélé une chute de 100 milliards de dollars de ses dépôts. Une source a déclaré à Reuters que la banque envisageait de vendre des actifs.

Nick Timiraos, le "chuchoteur de la Fed" du Wall street Journal, a écrit un article intitulé "Pourquoi le désordre bancaire n'est pas terminé", incluant des commentaires de l'ancien président de la Fed de Dallas, Robert Kaplan, affirmant que les problèmes des banques ont encore un long chemin à parcourir.

Le S&P 500 a baissé de 1,6 % au cours de la nuit et le Nasdaq de près de 2 %. Les obligations se sont fortement redressées et les marchés à terme des taux d'intérêt ont pris en compte une probabilité plus élevée de réduction des taux de la Fed plus tard dans l'année.

Le dollar américain s'est largement apprécié par rapport à la plupart des devises, à l'exception du yen, valeur refuge.

Les analystes de Mizuho ont déclaré : "Il est clair que le facteur de la peur a entraîné des gains pour le dollar".

"La peur de la contagion et le mantra répété des incidents isolés ont inévitablement conduit à des dépôts timides et à la recherche de rendement qui ont cherché à s'approvisionner auprès du Trésor américain", ont-ils déclaré, faisant référence à la hausse généralisée des obligations.

Les rendements des bons du Trésor à deux ans ont baissé de 18,7 points de base au cours de la nuit et sont restés stables à 3,9221 % en Asie. Les rendements à dix ans ont chuté de près de 12 points de base, leur plus forte baisse en plus d'un mois. Les rendements baissent lorsque les prix des obligations augmentent. [US/]

Ailleurs, l'inflation australienne s'est éloignée de ses plus hauts niveaux depuis 33 ans, poussant le dollar australien à un plus bas de six semaines à 0,6612 $ et renforçant les paris du marché que la banque centrale maintiendra ses taux lors de sa réunion de la semaine prochaine.

L'euro s'est maintenu à 1,0975 $. L'or s'est maintenu juste en dessous de 2 000 dollars l'once.

Les contrats à terme sur le pétrole brut Brent sont restés à 80,98 dollars le baril, après avoir baissé de près de 4 % au cours de la nuit, en raison de l'aversion pour le risque.