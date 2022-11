Les marchés boursiers asiatiques s'inquiètent des épidémies de COVID en Chine et des perspectives de la Fed

Le district le plus peuplé de Pékin a exhorté ses habitants à rester chez eux lundi, alors que le nombre de cas de COVID dans la ville augmentait, tandis qu'au moins un district de Guangzhou a été verrouillé pendant cinq jours].

La vague d'épidémies à travers le pays a été un revers pour les espoirs d'un assouplissement rapide des restrictions strictes en matière de pandémie, une des raisons citées pour une chute de 10% des prix du pétrole la semaine dernière.

Elle a également fait chuter l'indice MSCI le plus large des actions de la région Asie-Pacifique en dehors du Japon d'un sommet de deux mois, bien qu'il ait tout de même terminé en hausse sur la semaine. Tôt lundi, l'indice était en baisse de 0,1 %. Le Nikkei japonais a augmenté de 0,3 %, tandis que la Corée du Sud a baissé de 0,4 %.

Les contrats à terme du S&P 500 étaient en baisse de 0,2%, tandis que les contrats à terme du Nasdaq ont glissé de 0,1% dans des échanges calmes.

Le jour férié de Thanksgiving jeudi, combiné à la distraction de la Coupe du monde de football, pourrait rendre les échanges minces, tandis que les ventes du Black Friday proposeront un aperçu de la façon dont les consommateurs se débrouillent et des perspectives pour les actions du commerce de détail.

Le procès-verbal de la dernière réunion de la Réserve fédérale américaine est attendu mercredi et pourrait sonner faucon, à en juger par la façon dont les responsables ont repoussé l'assouplissement du marché ces derniers jours.

Samedi, le président de la Réserve fédérale d'Atlanta, Raphael Bostic, a déclaré qu'il était prêt à renoncer à une hausse d'un demi-point en décembre, mais il a également souligné que les taux resteraient probablement élevés plus longtemps que prévu par les marchés.

Les contrats à terme impliquent une probabilité de 76% d'une hausse de 50 points de base à 4,25-4,5% et un pic pour les taux autour de 5,0-5,25%. Ils prévoient également des réductions de taux pour la fin de l'année prochaine.

"Nous sommes à l'aise avec l'idée que la décélération en cours de l'inflation américaine et de la croissance européenne entraîne une modération du rythme du resserrement à partir du mois prochain", a déclaré Bruce Kasman, responsable de la recherche chez JPMorgan.

"Mais pour que les banques centrales fassent une pause, elles ont également besoin de preuves claires que les marchés du travail se détendent", a-t-il ajouté. "Les derniers rapports aux États-Unis, dans la zone euro et au Royaume-Uni ne laissent entrevoir qu'une modération limitée de la demande de main-d'œuvre, tandis que les nouvelles sur les salaires indiquent des pressions soutenues."

Au moins quatre responsables de la Fed doivent s'exprimer cette semaine, un teaser avant le discours du président Jerome Powell le 30 novembre qui définira les perspectives de taux lors de la réunion de politique générale de décembre.

LE PRIX DE LA RÉCESSION

Les marchés obligataires pensent clairement que la Fed va trop resserrer ses taux et faire basculer l'économie dans la récession, car la courbe des taux est la plus inversée qu'elle ait été en 40 ans.

Lundi, les rendements des obligations à 10 ans de 3,84 % se négociaient 71 points de base en dessous de ceux des obligations à deux ans.

Le refrain de la Fed a aidé le dollar à se stabiliser après sa récente et forte vente, bien que le positionnement spéculatif dans les contrats à terme soit devenu net vendeur sur la devise pour la première fois depuis la mi-2021.

Tôt lundi, le dollar était un peu plus mou à 140,26 yens, après le rebond de la semaine dernière depuis un plus bas de 137,67. L'euro s'est maintenu à 1,0327 $, et à court du récent sommet de quatre mois de 1,1481 $. [FRX/]

L'indice du dollar américain s'est établi à 106,900, après avoir atteint le creux de 105,300 la semaine dernière.

"Compte tenu de l'ampleur de la chute des rendements obligataires américains et du dollar au cours des deux dernières semaines, nous pensons qu'il y a de bonnes chances qu'ils rebondissent si les minutes de la Fed sont conformes au récent langage hawkish des membres", a déclaré Jonas Goltermann, économiste senior des marchés chez Capital Economics.

Pendant ce temps, les turbulences dans les cryptomonnaies se sont poursuivies sans relâche avec la bourse FTX, qui s'est placée sous la protection du tribunal des faillites américain, affirmant devoir près de 3,1 milliards de dollars à ses 50 principaux créanciers.

Sur les marchés des matières premières, l'or a gagné une fraction de sa valeur à 1 751 $ l'once, après avoir plongé de 1,2 % la semaine dernière. [GOL/]

Les contrats à terme sur le pétrole tentaient de trouver un plancher après que le Brent ait perdu 9 % et le WTI environ 10 % la semaine dernière.

Le Brent a légèrement augmenté de 18 cents à 87,80 $, tandis que le brut américain a ajouté 10 cents à 80,18 $ le baril. [O/R]