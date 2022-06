Les marchés boursiers mondiaux chutent, les rendements américains augmentent après de solides données sur l'emploi

Le rapport sur l'emploi du département du travail, très surveillé, a montré que l'économie américaine a créé 390 000 emplois en mai, le taux de chômage restant stable à 3,6 % pour un troisième mois consécutif, dépassant ainsi les estimations de la plupart des analystes.

Les traders espéraient que le rapport sur l'emploi révélerait des signes plus forts de faiblesse de l'économie américaine qui contribueraient à persuader la Fed d'assouplir sa position sur l'inflation et les taux d'intérêt pour éviter de déclencher une récession.

"C'était une force dans tous les domaines, à l'exception du commerce de détail, et l'économie sur le front de l'emploi continue de progresser", a déclaré Josh Wein, gestionnaire de portefeuille chez Hennessy Funds à Chapel Hill, en Caroline du Nord.

"La Fed doit encore malheureusement détruire un peu de demande et elle va continuer à le faire pendant au moins les prochaines réunions avec des hausses de taux de 50 points."

L'indice mondial des actions MSCI, qui suit les actions de 50 pays, était en baisse de 1,19 %. L'indice paneuropéen STOXX 600 était également en baisse de 0,30 %.

Les rendements du Trésor américain ont atteint des sommets en deux semaines après les solides données sur l'emploi. Les obligations de référence à 10 ans étaient en hausse à 2,9534 %, tandis que les obligations à deux ans, sensibles au taux, ont progressé et étaient en hausse à 2,6647 %.

À Wall Bourse, les trois principaux indices ont été entraînés à la baisse par des ventes dans les secteurs de la technologie, de la consommation discrétionnaire, des services de communication, des finances et de l'industrie.

Le Dow Jones Industrial Average a perdu 1,08% à 32 889,34, le S&P 500 a perdu 1,76% à 4 103,47 et le Nasdaq Composite a chuté de 2,72% à 11 981,98.

"Une partie du rallye (des actions) de ces derniers temps était due au fait que la Fed a reconnu qu'à l'automne, elle pourrait réévaluer et faire une pause peut-être. Mais le marché est en train de retracer certaines de ses pertes antérieures et de dire qu'en gros, tout cela n'est plus d'actualité", a déclaré M. Wein.

Le dollar américain a légèrement augmenté contre un panier de devises après le rapport sur l'emploi. Le Dollar Index a augmenté de 0,373 %, l'euro a baissé de 0,27 % à 1,0716 $.

Les prix du pétrole ont augmenté, soutenus par les attentes selon lesquelles la décision de l'OPEP d'augmenter les objectifs de production un peu plus que prévu n'affectera pas beaucoup l'offre mondiale serrée et par la hausse de la demande alors que la Chine assouplit les restrictions COVID-19.

Le pétrole brut Brent a augmenté de 1,95 % à 119,90 $ le baril, tandis que le pétrole brut américain West Texas Intermediate a progressé de 2,02 % à 119,23 $.

Les prix de l'or ont chuté après que l'attrait du lingot ait été entamé par la hausse du dollar américain et des rendements du Trésor suite aux solides données sur l'emploi.

L'or au comptant a chuté de 0,8 % à 1 853,00 $ l'once, tandis que les contrats à terme sur l'or américain ont perdu 0,53 % à 1 856,70 $ l'once.