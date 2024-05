La jauge des marchés boursiers mondiaux a clôturé à un niveau record vendredi, dans l'attente d'une réduction des taux d'intérêt des banques centrales et de bénéfices importants des entreprises, tandis que le dollar s'est apprécié malgré les signes de ralentissement de la croissance économique aux États-Unis.

Les actions européennes ont enregistré leur plus forte hausse hebdomadaire depuis la fin du mois de janvier, l'indice pan-régional STOXX 600 se dirigeant vers sa sixième séance de hausse consécutive, tandis que l'indice Dow industrials était en passe d'enregistrer huit hausses quotidiennes consécutives, les premiers gains de Wall Street s'étant révélés mitigés.

Les bonnes performances de part et d'autre de l'Atlantique ont poussé l'indice mondial MSCI tous pays confondus vers un record de clôture.

La hausse de Wall Street est due à des résultats d'entreprises américaines meilleurs que prévu et à la possibilité que la Réserve fédérale réduise les taux d'intérêt cette année, a déclaré Thomas Hayes, président et membre gérant de Great Hill Capital LLC à New York.

"Les demandes d'allocations chômage plus élevées que prévu hier ont mis la Fed dans l'embarras. La Fed ne surveille pas seulement l'inflation, mais si elle constate un affaiblissement du marché de l'emploi, cela pourrait être une raison de procéder à des réductions", a-t-il déclaré.

"Il est toujours probable que nous en verrons une ou deux cette année.

L'indice MSCI des actions mondiales a gagné 0,28 %, tandis que l'indice européen STOXX 600 a progressé de 0,73 %. L'indice Dow Jones Industrial Average a progressé de 0,18 %, l'indice S&P 500 a gagné 0,07 % et l'indice Nasdaq Composite a baissé de 0,09 %.

Le dollar s'est redressé et a légèrement progressé alors que les investisseurs évaluaient le moral des consommateurs américains et passaient au crible les nombreux commentaires des responsables de la Fed.

L'enquête préliminaire de l'Université du Michigan sur le moral des consommateurs s'est établie à 67,4 pour le mois de mai, un plus bas de six mois, inférieur à l'estimation de 76,0 des économistes interrogés par Reuters. En outre, les prévisions d'inflation à un an sont passées de 3,2 % à 3,5 %.

"Le commerce de l'exceptionnalisme américain s'estompe. Nous avons constaté une baisse hier en raison de la hausse plus importante que prévu des demandes d'allocations chômage", a déclaré Karl Schamotta, stratège en chef du marché chez Corpay à Toronto.

"La tendance sous-jacente semble être que le dollar a atteint un sommet et qu'il pourrait ensuite décliner.

L'indice du dollar a augmenté de 0,11 %, l'euro a baissé de 0,13 % à 1,0767 $, tandis que le yen s'est dirigé vers sa quatrième baisse de la semaine, s'affaiblissant de 0,26 % à 155,86 pour un dollar.

La livre s'apprêtait à subir une légère perte hebdomadaire après que la Banque d'Angleterre (BoE) ait ouvert la voie à des réductions de taux dès le mois prochain et que des données aient montré que l'économie britannique était sortie d'une légère récession au cours du premier trimestre de cette année.

INFLATION À VENIR

Les marchés attendent l'indice des prix à la production et l'indice des prix à la consommation de la semaine prochaine pour voir si l'inflation américaine a repris sa tendance à la baisse vers le taux cible de 2 % de la Fed.

Les rapports d'inflation plus élevés que prévu du mois dernier ont réduit à néant les attentes persistantes de réductions des taux américains à court terme. Les marchés n'envisagent plus qu'une baisse en novembre, même s'il est encore possible que la Fed intervienne en septembre.

En revanche, les marchés n'envisagent plus qu'une chance sur deux d'une baisse des taux de la BoE en juin et presque toutes les chances sont réunies pour le mois d'août. Ils estiment également qu'il y a 88 % de chances que la Banque centrale européenne assouplisse sa politique monétaire en juin.

Le gouverneur de la Banque centrale européenne, Andrew Bailey, a déclaré qu'il pourrait y avoir plus de réductions que ne le prévoient les investisseurs, dernier signe en date de la divergence croissante entre les perspectives de taux en Europe et aux États-Unis.

La livre sterling a glissé de 0,10 % à 1,2512 $, après avoir touché un plus bas de plus de deux semaines à 1,2446 $ jeudi.

Les opérateurs anticipent actuellement des réductions d'environ 45 points de base cette année de la part de la Fed. En comparaison, les traders prévoient 58 points de base d'assouplissement de la part de la BoE cette année, tandis qu'ils anticipent 70 points de base de réduction de la part de la BCE.

Les rendements des bons du Trésor ont augmenté sans catalyseur majeur, les traders attendant les données clés sur l'inflation pour avril la semaine prochaine pour guider les attentes de la politique de la Réserve fédérale.

Les rendements ont atteint leur plus bas niveau en un mois la semaine dernière après qu'un rapport sur l'emploi plus faible que prévu en avril ait relancé les paris selon lesquels la banque centrale américaine procédera à deux réductions de 25 points de base de ses taux d'intérêt cette année.

Le rendement du Trésor à deux ans, qui reflète les attentes en matière de taux d'intérêt, a augmenté de 4,8 points de base pour atteindre 4,855 %, tandis que le rendement du billet de référence à 10 ans a augmenté de 4,9 points de base pour atteindre 4,498 %.

Le baril de Brent, référence mondiale, s'est maintenu au-dessus de 84 dollars après que les données de cette semaine ont signalé une demande croissante aux États-Unis et en Chine, les deux plus grands consommateurs de brut au monde, tandis que le conflit qui s'envenime au Moyen-Orient a également apporté un soutien.

Le brut américain a récemment baissé de 0,04 % pour atteindre 79,23 dollars le baril et le Brent était à 83,73 dollars, en baisse de 0,18 % sur la journée.

L'or au comptant a augmenté de 0,8 % à 2 363,97 $ l'once.