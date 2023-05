Les marchés boursiers mondiaux ont chuté et le yen japonais a augmenté jeudi en réaction à la déclaration de politique générale de la Fed et aux signes de stress dans une autre banque régionale américaine, incitant les investisseurs à envisager un changement de cap plutôt qu'une simple pause dans les hausses de taux.

Une autre banque régionale américaine, PacWest Bancorp, a fait état de problèmes cette nuit, rappelant aux investisseurs la santé précaire de certaines banques malgré les assurances des régulateurs concernant la maîtrise de la crise qui a débuté avec l'effondrement de Silicon Valley Bank et de Signature Bank en mars.

La Fed a relevé ses taux d'intérêt d'un quart de point de pourcentage et a indiqué qu'elle pourrait suspendre d'autres augmentations, donnant ainsi aux responsables le temps utile pour évaluer les retombées des faillites bancaires, attendre la résolution d'une impasse politique sur le plafond de la dette américaine et surveiller l'évolution de l'inflation.

Si les investisseurs se sont d'abord réjouis de la possibilité d'une pause, leur certitude a semblé s'estomper lorsque le président Jerome Powell s'est exprimé, car la nouvelle formulation du communiqué de la Fed ne garantit pas que la Fed maintiendra ses taux à un niveau stable lors de sa prochaine réunion en juin.

"La décision de la Fed était largement attendue, elle n'a donc pas constitué un grand choc pour les marchés financiers", a déclaré Tina Teng, analyste de marché chez CMC Markets, à Auckland.

"Cependant, je pense que l'ensemble de la situation économique n'est pas positive, en particulier la récente déroute des banques régionales, et les grandes banques qui ont pris le contrôle des petites banques. Ce n'est pas un bon signe et les risques s'étendent à l'ensemble du système bancaire, ce qui inquiète les investisseurs".

L'indice MSCI le plus large des actions de l'Asie-Pacifique en dehors du Japon est resté stable, dans des échanges amoindris par les vacances japonaises cette semaine. L'indice de référence chinois a baissé de 0,4 %.

Les contrats à terme E-mini pour le S&P 500 ont chuté de 0,22%, reflétant la chute spectaculaire des actions bancaires régionales après la fermeture des marchés américains. Le S&P 500 avait clôturé en baisse de 0,70 %.

PacWest a chuté de près de 60 % après avoir annoncé qu'elle étudiait des options stratégiques, y compris une vente potentielle ou une augmentation de capital, après qu'une augmentation des liquidités annoncée en mars n'a pas réussi à inspirer la confiance dans le cours de son action en difficulté.

Ces inquiétudes ont amené les marchés asiatiques à évaluer non seulement un pic possible des taux américains, mais même une chute.

"Les investisseurs essaient de comprendre s'il s'agit d'une pause ou non", a déclaré Rob Haworth, stratège en chef chez U.S. Bank Asset Management à Seattle.

"Le marché essaie d'intégrer les données et d'anticiper la Fed. La Fed essaie d'indiquer une direction, et le marché regarde plus loin que ce que la Fed est prête à communiquer".

Les contrats à terme sur le Trésor se sont redressés, impliquant une probabilité de 22 % d'une réduction des taux en juin. Le prix du billet à deux ans a augmenté pour atteindre un rendement de 3,8 %.

Le yen japonais s'est renforcé de 0,1% par rapport au billet vert à 134,51 pour un dollar, ajoutant à sa hausse de plus de 1% mercredi.

Les analystes de Mizuho ont déclaré que l'excitation suscitée par la pause implicite dans le resserrement de la Fed pourrait être exagérée et que les orientations de la Fed "sont simplement plus contemplatives" et qu'elle est "prudente quant à de nouvelles hausses, sans paniquer indûment à l'idée d'avoir trop resserré".

La Banque centrale européenne se réunit plus tard et devrait relever ses taux.

La Fed relève ses taux à des niveaux qu'elle n'avait plus connus avant la crise financière, https://www.reuters.com/graphics/USA-FED/dwvkdqyynpm/chart.png