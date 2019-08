Les marchés boursiers s'enlisent dans le bourbier commercial

PARIS (awp/afp) - La volatilité va fatalement revenir sur les marchés boursiers européens, tout juste chamboulés par une nouvelle offensive commerciale de Donald Trump contre la Chine qui ravive l'incertitude, bête noire des investisseurs.

"A nouveau, tous les jours, on va parler de la guerre commerciale", qui s'impose derechef comme principal catalyseur de marché, volant la vedette aux Banques centrales et résultats d'entreprises qui ont été les moteurs des dernières semaines, observe Lara Nguyen, de Milleis Banque.

"Le marché était calme depuis presque deux mois, porté par les espoirs de politique monétaire jusqu'aux interventions jeudi de Donald Trump", qui a menacé Pékin d'augmenter les taxes de 10% sur plus de 300 milliards d'importations chinoises à partir du 1er septembre, poursuit l'experte en investissements financiers.

Ces propos ont "tout chamboulé sur les marchés" et "ont réussi à nous faire revenir deux mois en arrière en termes de volatilité", avec un indice "Vix" (dit "indice de la peur" et créé après la crise des subprimes) qui a pris près de 11% jeudi, souligne la spécialiste interrogée par l'AFP.

Les volumes se sont emballés alors qu'ils sont normalement moins étoffés en période estivale avec un nombre réduit d'intervenants.

Du marché londonien, qui compte en son sein des poids lourds mondiaux du secteur minier sensibles à tout ce qui peut faire dérailler la croissance mondiale et ralentir les échanges de métaux, à la Bourse de Francfort, où le fabricant de semi-conducteurs Infineon a été lourdement frappé, toutes les places européennes y ont laissé des plumes.

Jusque-là, elles tournaient paisiblement la page du mois de juillet: comme attendu, la Banque centrale américaine (Fed) a décidé de réduire les taux d'intérêt de 25 points de base pour la première fois depuis plus d'une décennie afin de maintenir la croissance économique américaine.

Volatilité en vue pour août

"La Fed a fait ce que les marchés boursiers avaient anticipé", rappelle Mme Nguyen, même si les Bourses américaines se sont montrées déçues par les signaux mitigés donnés par Jerome Powell au sujet des prochains mouvements de politique monétaire.

Mais voilà, Donald Trump voulait un geste plus accommodant encore et cherche, en repartant à l'offensive contre la Chine, à "être écouté lors de la prochaine réunion de la Banque centrale américaine en septembre", selon elle.

"Il met une pression à la fois sur la Fed qui n'agit pas comme il veut l'entendre et sur la Chine qui ne va pas assez vite à son goût dans les négociations", constate aussi Alexandre Hezez, directeur des investissements chez Richelieu Gestion.

"Le vrai enjeu sera la réaction de la Chine", sachant que ce que veut mettre en place M. Trump "va avoir un impact direct sur la croissance mondiale", estime l'expert, qui prévoit pour la suite "beaucoup de volatilité, à la hausse comme à la baisse".

Avec son tweet du 1er août, "M. Trump donne indirectement une tendance pour ce mois d'été boursier qui commence", estime encore Mme Nguyen.

Les déclarations du président américain ont, selon elle "plus d'incidence sur le marché que les résultats des entreprises. A chaque fois qu'il donne le ton, les investisseurs se retirent ou reviennent" et même "les variables macroéconomiques ne suffisent plus".

Il n'empêche que la publication vendredi d'indicateurs américains en demi-teinte a aussi pesé sur la tendance et que lundi, l'indice de confiance des investisseurs en zone euro sera sans conteste surveillé.

