Les contrats à terme sur les actions américaines se sont redressés dans les échanges asiatiques lundi, les autorités américaines ayant annoncé des plans pour limiter les retombées de l'effondrement de la Silicon Valley Bank (SVB), bien que les investisseurs continuent de privilégier la sécurité de la dette souveraine.

Dans une déclaration commune, le Trésor américain et la Réserve fédérale ont annoncé une série de mesures visant à stabiliser le système bancaire et ont déclaré que les déposants de la SVB auraient accès à leurs dépôts lundi.

La Fed envisage également d'assouplir les conditions d'accès des banques à sa fenêtre d'escompte afin d'éviter un nouvel effondrement, a rapporté Bloomberg News dimanche.

Les investisseurs ont réagi en faisant grimper de 1,2 % les contrats à terme sur les actions américaines du S&P 500 et de 1,3 % les contrats à terme sur le Nasdaq.

"Toute l'attention se porte sur la question de savoir si les autorités ont fait assez pour stabiliser la confiance dans les banques américaines afin d'éviter une fuite des déposants", a déclaré Tapas Strickland, analyste à la NAB.

"On ne sait pas quelles structures financières pourraient être vulnérables après une décennie de taux extraordinairement bas", a-t-il ajouté. "Si les pertes liées à l'évaluation au prix du marché des portefeuilles d'obligations inquiètent certaines banques américaines, qu'en est-il des banques européennes et japonaises ?

L'inquiétude concernant la stabilité financière était telle que les investisseurs ont spéculé sur le fait que la Fed serait désormais réticente à faire des vagues en augmentant les taux d'intérêt de 50 points de base ce mois-ci.

Les contrats à terme sur les fonds fédéraux ont bondi en début de séance pour ne laisser entrevoir que 28 % de chances d'une hausse d'un demi-point, contre environ 70 % avant l'annonce de l'affaire SVB la semaine dernière.

Le pic des taux est revenu à 5,11 %, contre 5,69 % mercredi dernier, et les marchés prévoyaient même des baisses de taux d'ici la fin de l'année.

Cette situation, combinée à la recherche de sécurité, a permis aux rendements des bons du Trésor à deux ans de plonger de 47 points de base jeudi et vendredi pour s'établir à 4,58 %, bien loin du pic de 5,08 % de la semaine dernière.

Les contrats à terme sur les obligations du Trésor à 10 ans ont gagné 7 ticks, après avoir été en hausse de plus de 20 ticks à un moment donné dans les premiers échanges mouvementés.

"Accélérer le rythme des hausses de taux face à la faillite d'une banque importante n'est peut-être pas la solution la plus sage pour la Fed, en particulier si d'autres problèmes apparaissent pour des raisons similaires - des portefeuilles de taux sous l'eau", a déclaré John Briggs, responsable mondial de l'économie chez NatWest Markets.

Cependant, beaucoup dépendra de ce que les chiffres des prix à la consommation aux États-Unis révéleront mardi, avec le risque évident qu'un chiffre élevé fasse pression sur la Fed pour qu'elle procède à une augmentation agressive, même si le système financier est sous pression.

La Banque centrale européenne se réunit jeudi et on s'attend toujours à ce qu'elle relève ses taux de 50 points de base et à ce qu'elle annonce un nouveau resserrement, bien qu'elle doive désormais tenir compte de la stabilité financière.

Sur les marchés des devises, le dollar a reculé de 0,7 % par rapport à la valeur refuge qu'est le yen japonais, à 134,05, et s'est replié de 0,3 % par rapport au franc suisse. L'euro s'est raffermi d'une fraction à 1,0687 $.

L'or a grimpé de 0,8% à 1 882 dollars l'once, après avoir bondi de 2% vendredi. [GOL/]

Les prix du pétrole ont légèrement augmenté, avec le Brent en hausse de 10 cents à 82,88 $ le baril, tandis que le brut américain a augmenté de 26 cents à 76,94 $ le baril.