Les marchés boursiers secoués par l'avertissement de Musk sur l'économie et l'emploi

Les marchés sont sur le qui-vive avant la publication des données mensuelles cruciales sur l'emploi aux États-Unis et des signes indiquant que la combinaison de prix élevés du pétrole et de taux d'intérêt plus élevés commence à resserrer les conditions de l'économie mondiale et des États-Unis.

Mais alors que les actions mondiales s'accrochent à un mince gain, les futures de Wall Bourse ont baissé après que Musk ait déclaré avoir un "super mauvais pressentiment" concernant l'économie. Dans un courriel adressé aux cadres et vu par Reuters, il a déclaré vouloir supprimer environ 10 % des emplois chez le constructeur de voitures électriques.

Le message de Musk est intervenu peu de temps après que Jamie Dimon, président et directeur général de JPMorgan Chase, ait décrit les défis auxquels l'économie américaine est confrontée comme s'apparentant à un "ouragan".

Les actions du constructeur de voitures électriques étaient en baisse de 3,4 % dans les échanges de pré-marché, tandis que les contrats à terme du Nasdaq, un marché très technologique, sont devenus négatifs après le rapport de Reuters, pour glisser de 0,6 %. Les contrats à terme du S&P 500 étaient en baisse de 0,3 %.

Toutefois, un indice boursier paneuropéen a progressé de 0,15 %, tandis que l'indice boursier mondial MSCI a également augmenté d'un montant similaire, se dirigeant toujours vers une deuxième semaine de gains.

"(Les marchés) vont clairement lire ce message de façon négative à première vue ; Tesla essaie d'être en avance sur une rampe de livraison plus lente cette année et de préserver ses marges avant le ralentissement économique", a déclaré sur Twitter Dan Ives, directeur général de la recherche sur les actions chez Wedbush Securities.

Les commentaires de Musk sont intervenus juste avant la publication, à 12 h 30 GMT, du rapport sur l'emploi du ministère américain du Travail, que les investisseurs scruteront à la recherche d'indices d'un ralentissement du marché de l'emploi.

Un sondage Reuters auprès des analystes prévoit que 325 000 emplois non agricoles ont été ajoutés en mai, et que le salaire moyen a ralenti à 5,2 % sur une base annuelle, contre 5,5 % en avril. Tout chiffre pire que cela pourrait alimenter les espoirs que la Fed ralentisse ou même interrompe les hausses de taux d'intérêt au cours du second semestre de l'année.

De nombreux investisseurs sont enclins à attendre et à voir.

"Il y a un risque de récession, oui, et les gens doivent se préparer, mais alors, il faut voir des chiffres allant dans ce sens et jusqu'à présent, il n'y en a pas", a déclaré François Savary, directeur des investissements du gestionnaire de fortune suisse Prime Partners.

"Si nous avons une détérioration significative des marchés du travail américains pendant l'été, alors je dirais qu'il y a un risque de récession l'année prochaine, mais pour l'instant, nous ne voyons pas cela."

Les chiffres de la masse salariale du secteur privé ont été inférieurs aux attentes, selon les données de l'entreprise ADP mercredi, mais d'autres données montrent que les offres d'emploi restent proches des records et que les demandes de chômage sont en baisse.

Équilibrer les perspectives de croissance et d'inflation est la tâche avec laquelle jonglent les banques centrales, avec une inflation à des niveaux records ou pluri-décennaux.

Les prix du pétrole n'ont guère connu de répit, le Brent baissant de moins de 1 % en réponse à une proposition des producteurs de l'OPEP+ d'augmenter la production plus que ce qui avait été convenu précédemment, le volume étant jugé insuffisant pour compenser le déficit de l'offre énergétique mondiale.

Les contrats à terme sur le Brent ont baissé de 0,7 % à 116,80 $ le baril, tandis que le brut West Texas Intermediate américain a baissé de 0,8 % à 115,97 $.

En Europe, la hausse de l'inflation, qui a atteint un nouveau record en mai, est considérée comme un défi pour la Banque centrale européenne, qui estime que des hausses de taux progressives peuvent maîtriser les prix.

La BCE devrait commencer à relever ses taux d'intérêt en juillet pour la première fois en onze ans,

"Le chiffre de l'inflation dans la zone euro a été une confirmation que la BCE est désormais contrainte, même si elle est confrontée à une récession probable, de relever les taux, peut-être plus rapidement ou plus agressivement que prévu", a déclaré Jeroen Blokland, responsable de la recherche à la plate-forme de recherche sur les investissements True Insights.

Les obligations d'État européennes étaient légèrement plus élevées avec des volumes d'échanges plus minces que d'habitude en raison des jours fériés en Grande-Bretagne et dans certaines parties de l'Asie.

Le rendement des obligations d'État allemandes à 10 ans a augmenté de 2 points de base à 1,247 % après avoir brièvement atteint un nouveau sommet de huit ans à 1,263 % plus tôt dans la session.

Le dollar américain est resté stable ou s'est raffermi par rapport à un panier de devises, tandis que le yuan s'est raffermi pour atteindre un sommet d'un mois par rapport au billet vert dans les échanges offshore.