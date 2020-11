Les marchés boursiers veulent croire en de meilleurs lendemains, souligne Natixis WM 0 0 11/11/2020 | 16:45 Envoyer par e-mail :

Selon Jean-Jacques Friedman, directeur des investissements chez Natixis Wealth Management, "la Bourse semble désormais jouer le scenario d'une sortie de crise sanitaire, avec l'appui financier des Etats et la commercialisation d'un vaccin d'ici à la mi-2021 ".



Par ailleurs observe l'expert, le marché a choisi de voir que ce confinement pourrait être plus long que le précédent, mais surtout moins fort. Les nouvelles directives sont en effet plus souples et donc moins pénalisantes pour les entreprises, ce qui pourrait même laisser entrevoir un début de rebond de l'activité dès le début de 2021, souligne Jean-Jacques Friedman.



De plus ajoute-t-il, la faiblesse durable des taux d'intérêts incite les investisseurs à se montrer opportunistes.



Tel que le rappelle Jean-Jacques Friedman " les multiples de valorisation classiques comme les PER restent sur une moyenne historique, alors que le rapport entre rendements obligataires (revenus autour de 0) et dividendes actions (qui avoisinent toujours les 3 %) s'est totalement inversé. Cela signifie que les actions devraient apparaître durablement attractives aux yeux des investisseurs ".



Comme après toute crise, le niveau de croissance potentielle - au-delà des plans à venir - s'est certes réduit et dans plusieurs secteurs d'activité, des entreprises connaîtront des défauts.



Mais pour celles qui sont en mesure de défendre leur position et leur capacité bénéficiaire, leur potentiel de rentabilité devrait donc être encore réévalué dans leurs cours de Bourse.



C'est pourquoi la stratégie d'investissement de Natixis Wealth Management reste toujours orientée vers des business model de qualité d'entreprises bénéficiant de taux de marge élevés et de fortes barrières à l'entrée.



Ces entreprises exercent leur activité dans des secteurs tels que le luxe, la consommation, la construction ou la technologie, mais également - du fait de la bonne tenue de l'Asie - dans certaines activités industrielles plus cycliques et exportatrices sur cette zone.



Pour Jean-Jacques Friedman, le point important à retenir est qu'une plus grande proportion de titres de la cote se réinscrit dans une tendance haussière, et pas uniquement les valeurs qui bénéficiaient directement du confinement. Cette fin d'une extrême polarisation constituait effectivement un préalable à la rupture de la longue phase de consolidation observée depuis le printemps.





Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOF
Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal