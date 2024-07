En ce moment c'est deux salles deux ambiances entre l'Europe et les Etats-Unis. Le contraste augmente entre le vieux-continent, en proie à des fragilités structurelles, et les États-Unis, où la technologie continue de mener la danse. C'est l'enseignement à tirer en ce milieu de semaine. En toile de fond, Jerome Powell est resté suffisamment évasif sur l'orientation de la politique de la Fed pour que le marché puisse en tirer quoique ce soit.

Commençons par évacuer la routine matinale avec un rapide résumé de la veille. Hier, l'Europe était branchée sur courant alternatif, comme cela s'était déjà produit lundi. Les indices ont exploré plusieurs configurations haussières et baissières avant d'opter pour les pertes à Londres (-0,66%), Madrid (-1,12%), Amsterdam (0,23%) et Milan (-0,53%). Comme vous pouvez le constater, l'intensité de la baisse a varié selon les régions mais le gros boulet du moment reste la bourse de Paris (-1,56%), qui enchaîne une troisième séance consécutive de baisse avec une perte supérieure à la moyenne européenne. L'indice parisien a été largement pénalisé par la chute de son secteur bancaire, la méforme de TotalEnergies et le profit warning de Dassault Systèmes. Concrètement, le CAC40 n'a pu compter sur un quelconque soutien puisque toutes composantes ont perdu du terrain hier à l'exception de Stellantis et d'Orange qui ont sauvé les meubles. Dans cette atmosphère morose, Les investisseurs stressés pourront se rabattre sur Zurich, où l'on baisse moins qu'ailleurs en s'appuyant sur le trio Roche, Nestlé, Novartis, de la bonne vieille valeur défensive.

De l'autre côté de l'Atlantique, les séances se suivent et se ressemblent. Malgré une tentative d'inversion des forces entre la entre la nouvelle et la vieille économie, l'écart continue à se creuser petit à petit entre le Nasdaq et le Dow Jones. Les variations sont restées contenues mais elles permettent quand même au S&P500 et au Nasdaq 100 d'établir un énième record en clôture. Mais on ne va pas se mentir, c'est la hausse de Nvidia (+2,50%) et le maintien des dix plus grosses capitalisations américaines qui entretiennent cette tendance.

Hier, Jerome Powell était auditionné par les parlementaires américains dans le cadre d'un bilan semestriel. Comme je l'évoquais hier, son intervention a été conforme à ce qui était prévu. Le président de la Fed a déclaré que davantage de données positives renforceraient la confiance dans la baisse de l'inflation vers l'objectif fixé par la Fed de 2% mais qu'en même temps, l'économie américaine s'éloigne de la surchauffe. J'ai quand même jeté un coup d'œil sur l'outil FedWatch du CME pour m'assurer de n'être pas passé à côté de quelque chose, mais non, les paris sur l'évolution des taux n'ont pas bougé d'un iota : le marché table toujours sur une première baisse des taux en septembre avec une probabilité de 75%.

Je termine la chronique du jour avec les faits marquants qui sont tombés cette nuit en Asie-Pacifique. Et il s'est passé pas mal de choses. La Chine a publié des statistiques économiques clés cette nuit : l'indice des prix à la consommation (CPI) et l'indice des prix à la production (PPI) du mois de juin. Le CPI a montré une légère progression de 0,2%, en dessous de ce que prévoyaient les économistes, indiquant une reprise timide de la consommation intérieure. En revanche, le PPI reste en territoire négatif en glissement annuel, signe de difficultés persistantes dans le secteur industriel chinois. Ces contrastes mettent en lumière les défis économiques auxquels Pékin est confronté, dans un contexte global de croissance modérée. Enfin, notons que la Banque centrale de Nouvelle-Zélande a décidé de maintenir ses taux directeurs inchangés à 5,5 %. Ce statu quo est conforme aux anticipations des marchés, mais il reflète également une certaine prudence de la part des autorités monétaires dans un contexte économique global incertain. Comme la Fed, la RBNZ semble vouloir observer les effets des précédentes hausses de taux avant de prendre une nouvelle direction.

En Asie-Pacifique, Tokyo est encore restée bloquée en marche avant et s'adjuge 0,63%. La Chine baisse, mais dans des proportions modérées. L'Inde perd 0,8%. En Australie, l'ASX perd 0,2% Les indicateurs avancés européens sont hésitants avec un biais baissier vers 8h00.

Les temps forts économiques du jour

Il n'y aura pas d'indicateur majeur aujourd'hui en dehors des stocks des grossistes à 16h00 et des stocks pétroliers américains à 16h30. Comme hier, Jerome Powell interviendra à 16h00 devant la commission des services financiers de la Chambre des représentants. Tout l'agenda ici.

L'euro revient autour de 1,082 USD. L'once d'or progresse à 2370 USD. Le pétrole cède du terrain, avec un Brent de Mer du Nord à 84,3 USD le baril et un brut léger américain WTI à 81,20 USD. Le rendement de la dette américaine sur 10 ans ressort à 4,304%. Le bitcoin se négocie autour de 59 000 USD.

Les principaux changements de recommandations

En France

Annonces importantes (et moins importantes)

BNP Paribas et Mistral AI étendent leur accord de partenariat.

Vallourec décroche une commande majeure de TotalEnergies en Angola.

Chargeurs étoffe son carnet de commandes pour sa division Chargeurs Museum Studio.

Ferrari Participations, actionnaire de contrôle de SergeFerrari Group, achète la participation du fonds ETI 2020.

Esker annonce de nouvelles fonctionnalités pour sa suite Source-To-Pay.

Crossject obtient 6,9 millions d'euros de financement public dans le cadre du plan France 2030.

Les revenus d'Implanet reculent au 1er semestre.

Dékuple réalise l'acquisition d'Ereferer par Rocket Marketing.

Pharnext fait un point sur sa situation financière.

Elles ont publié / Elles doivent publier : Hunyvers

Dans le monde

Annonces importantes (et moins importantes)

Principales publications du jour : TSMC, Costco Wholesale Corporation, Kongsberg Gruppen … Tout l'agenda ici.