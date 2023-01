Les marchés brésiliens chutent après l'entrée en fonction de Lula, qui promet de mettre fin à la pauvreté.

La monnaie réelle a perdu 1,5 % de sa valeur par rapport au dollar dans les échanges du matin, tandis que l'indice boursier de référence de Sao Paulo a chuté de 3,24 % avant la mi-journée. Les actions de la compagnie pétrolière d'État Petrobras ont reculé de 6 %.

Dans les discours prononcés lors de son investiture à Brasilia dimanche, Lula a promis que la lutte contre la faim et la pauvreté serait "la marque de fabrique" de sa troisième présidence après deux précédents passages à la tête du pays de 2003 à 2010.

Lula a battu de justesse l'ancien président d'extrême droite Jair Bolsonaro en octobre, ramenant la plus grande nation d'Amérique du Sud sur la voie de la gauche.

Lundi, Lula a demandé aux ministres d'annuler les mesures de privatisation des entreprises publiques prises par l'administration précédente, notamment les études visant à vendre la compagnie pétrolière Petrobras, la Poste et la société de radiodiffusion publique EBC.

Dimanche, il a signé un décret prolongeant l'exemption des carburants des taxes fédérales, une mesure adoptée par son prédécesseur visant à réduire leur coût à l'approche des élections, mais qui privera le Trésor de 52,9 milliards de reais (9,9 milliards de dollars) par an de recettes fiscales.

L'exonération de la taxe fédérale sur les carburants durera un an pour le diesel et le biodiesel et deux mois pour l'essence et l'éthanol, selon un décret publié au journal officiel lundi.

Le ministre de l'économie, Fernando Haddad, avait déclaré que l'exonération ne serait pas prolongée, créant ainsi une division au sein du nouveau Cabinet, mais le sénateur Jean Paul Prates, qui devrait devenir directeur général de Petrobras, a déclaré que la prolongation aurait lieu.

La question fiscale a créé une première division au sein du nouveau Cabinet.

Haddad a déclaré lundi qu'il proposerait un nouvel ancrage fiscal pour rétablir les comptes publics. "Nous ne sommes pas ici pour des aventures", a-t-il déclaré dans un discours, cherchant à calmer les craintes du marché.

Lula, qui a sorti des millions de Brésiliens de la pauvreté pendant ses deux premiers mandats, a critiqué Bolsonaro pour avoir permis à la faim de revenir au Brésil, et a pleuré pendant son discours aux partisans dimanche en décrivant comment la pauvreté avait encore augmenté.

Ses alliés ont déclaré que la conscience sociale retrouvée de Lula était le résultat de ses 580 jours de prison, a rapporté Reuters dimanche.

Lula a passé son premier jour en fonction à rencontrer plus d'une douzaine de chefs d'État qui ont assisté à son investiture.

Les rencontres ont commencé avec le roi d'Espagne et se sont poursuivies avec les présidents sud-américains, parmi lesquels les dirigeants de gauche de l'Argentine, du Chili et de la Bolivie, ainsi que des représentants de Cuba et du Venezuela, et le vice-président chinois Wang Qishan.

Dans l'une de ses premières décisions dimanche, Lula a chargé son cabinet d'examiner la décision de Bolsonaro de placer certains documents de son administration sous un sceau de secret de 100 ans.

Dans son discours de prestation de serment devant le Congrès, Lula a déclaré qu'il ne cherchait pas à se venger, mais que tout crime commis sous Bolsonaro serait tenu pour responsable avec une procédure légale régulière.

Bolsonaro a quitté le Brésil pour la Floride 48 heures avant la fin de son mandat, une absence qui le met à l'abri de tout risque juridique immédiat après la perte de son immunité présidentielle, selon les experts juridiques, alors qu'il doit maintenant faire face à des enquêtes liées à sa rhétorique anti-démocratique et à sa gestion de la pandémie COVID-19.

(1 $ = 5,3458 reais)