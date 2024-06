Les traders ont augmenté les paris pour une réduction des taux de la Banque d'Angleterre en août, contribuant à soutenir un rallye pré-électoral pour les actions et les obligations d'État britanniques, même si la banque centrale a laissé les taux inchangés à leur plus haut niveau depuis 16 ans jeudi.

Après que la BoE ait rendu sa décision largement attendue, elle a laissé entendre qu'elle se rapprochait d'une baisse, ce qui a incité les marchés monétaires à placer une probabilité de 44 % sur une baisse en août, contre environ 32 % un jour plus tôt. Ils ont évalué à 90 % la probabilité d'une réduction en septembre.

Les données de mercredi montrant que l'inflation britannique est tombée à l'objectif de 2 % de la BoE ont encouragé ces paris.

Les investisseurs considèrent désormais que les baisses de taux stimuleront l'économie britannique et que le parti travailliste de l'opposition remportera les élections générales du 4 juillet, affirmant qu'il est en mesure de relancer la croissance et de gérer avec prudence les finances du pays, grevées de dettes.

Il s'agit d'un revirement pour les marchés britanniques, marqués par le vote du Brexit en 2016 et le mini-budget 2022 sous-financé de l'ancienne Première ministre conservatrice Liz Truss.

"Les baisses de taux sont certainement à venir et nous avons des perspectives stables pour le gouvernement au cours des prochaines années", a déclaré Michael Field, stratège européen chez Morningstar.

James Briggs, gestionnaire de portefeuille chez Janus Henderson, a déclaré qu'il avait une position "relativement optimiste" à l'égard des actions britanniques, du crédit d'entreprise et des obligations d'État, connues sous le nom de "gilts".

Il a déclaré que les évaluations des actions et des crédits britanniques ne reflétaient pas encore les perspectives d'amélioration de l'économie et que les gilts bénéficieraient du fait que "le risque d'une politique fiscale non orthodoxe est écarté".

RALLY ON ?

L'indice des actions londoniennes FTSE 100 s'est maintenu juste en dessous des records atteints en mai jeudi. La livre sterling a glissé de 0,2 % à environ 84,58 pour cent par euro, mais s'est maintenue près de ses niveaux les plus élevés depuis 2022.

Les rendements des gilts à deux ans ont chuté à leur plus bas niveau depuis mars après la décision de la BoE, selon les données du LSEG.

Les obligations britanniques, qui ont surpassé les obligations d'État des États-Unis et de la zone euro ce mois-ci, se sont redressées lorsque la BoE a déclaré que les perspectives de réduction des taux étaient "finement équilibrées".

Nikolay Markov, économiste senior chez Pictet Asset Management, s'est montré négatif à l'égard des gilts, car il soupçonne le parti travailliste, qui a longtemps eu l'image d'un parti qui taxe et dépense, de donner la priorité aux dépenses publiques plutôt qu'à la maîtrise des emprunts d'État.

"Les finances publiques ne sont pas en bon état", a déclaré M. Markov, ajoutant que les mesures potentielles prises par les travaillistes pour stimuler l'économie seraient inflationnistes.

Les économistes interrogés par Reuters s'attendent à ce que l'économie britannique croisse de 0,7 % cette année, ce qui représente une amélioration par rapport aux prévisions précédentes qui plaçaient le Royaume-Uni en bas du classement des économies avancées pour la croissance prévue en 2024.

Becky Qin, gestionnaire de portefeuille multi-actifs chez Fidelity International, a déclaré qu'elle garderait une position neutre sur les actions britanniques jusqu'à ce qu'elle voie de nouveaux signes de croissance économique durable.

"Les données sur l'inflation ne sont pas non plus aussi bonnes que la BoE l'espérait probablement", a-t-elle déclaré, faisant référence à l'inflation du secteur des services au Royaume-Uni qui est restée obstinément élevée à 5,7 % en mai.

ATTENTION

Si les marchés britanniques se redressent, peu de signes indiquent pour l'instant qu'ils bénéficient d'un soutien à long terme.

Selon les données de Lipper Global, les fonds trackers qui offrent une exposition à faible coût aux indices boursiers britanniques ont attiré de nouveaux capitaux au cours de trois des quatre dernières semaines, depuis que le Premier ministre Rishi Sunak a déclenché les élections.

Les fonds d'actions britanniques à gestion active, qui constituent un engagement à plus long terme parce qu'ils facturent des frais plus élevés et promettent des rendements supérieurs au fil du temps, ont subi des sorties de capitaux au cours des dernières semaines, une tendance qui persiste depuis des années.

M. Briggs de Janus a déclaré qu'une récente vague de rachats de sociétés cotées au Royaume-Uni pourrait inciter les investisseurs à se demander s'ils ne sont pas en train de passer à côté de valorisations avantageuses.

Dans l'ensemble, l'humeur des investisseurs à l'égard du Royaume-Uni était positive, les espoirs de réduction des taux ayant contribué à l'effervescence préélectorale.

Yvan Mamalet, stratégiste de marché senior chez SG Kleinwort Hambros, a déclaré que sa société était optimiste sur les actions et les obligations britanniques, bien qu'il s'attende à ce que les baisses de taux exercent une pression sur la livre sterling.

Quant à Carl Shepherd, gestionnaire du portefeuille de titres à revenu fixe de Newton Investment Management, il s'est dit favorable aux obligations d'État à long terme.

"Il y a des risques idiosyncrasiques au Royaume-Uni et il y a cette inflation des services, mais je pense qu'une fois les élections passées, il y aura, je l'espère, une période de plus grande stabilité.