Bourse de Paris : Les marchés démarrent juillet haut perchés

Ecrire des bilans n'est pas ma grande spécialité, mais il faut bien se plier à l'exercice de tems en temps, à la fin de chaque semestre notamment. Je me place donc ce matin dans la zone européenne à l'échelle des sociétés pour discuter de quelques points saillants. Sur le marché parisien, 33 des 40 sociétés du CAC40 ont gagné du terrain. Un seul très gros flop est à signaler, la société informatique Atos, qui a perdu près du tiers de sa valeur sur le semestre après la découverte de malversations comptables dans des filiales américaines acquises récemment. Le dossier est désormais la plus petite capitalisation flottante du CAC40 et n'a pas encore rassuré après avoir ouvert la boîte de Pandore comptable.

A l'autre extrémité, les valeurs du luxe (LVMH, Kering, Hermès et L'Oréal) ont encore toutes affiché des performances supérieures à la moyenne, confirmant leur statut de moteurs du marché parisien. Elles pèsent désormais ensemble 22% du flottant du CAC40. La consommation, dont elles font partie, est le secteur qui affiche la meilleure performance en 2021, devant les services financiers, qui bénéficient du retour en grâce des valeurs bancaires, essentiellement d'ailleurs de la Société Générale, qui affiche la seconde plus forte hausse de l'indice en 2021 (46%). La première place revient au groupe tricentenaire Saint-Gobain (48% de progression), dopé par l'aboutissement de sa longue réorganisation et par le boom de la construction.

A l'échelle européenne, on retrouve ces grandes tendances sectorielles. Quelques compartiments ont été sanctionnés. C'est le cas de la distanciation physique, qui a assez logiquement subi des dégagements après une année 2020 exceptionnelle. Les énergies renouvelables et alternatives ont aussi pris une sérieuse claque. Les grands opérateurs parce que les marchés ont fait une overdose d'ESG, les jeunes pousses parce que les investisseurs ont arrêté de payer des sommes faramineuses pour des modèles économiques encore incertains. La déprime s'est aussi emparée du secteur des services collectifs, pas assez bien l'année dernière quand il s'était agi de jouer la défense contre le coronavirus, et pas assez bien non plus quand les financiers ont changé leur fusil d'épaule en faveur des valeurs cycliques et décotées. Enfin, le compartiment du tourisme, notamment les compagnies aériennes, est resté lourdement affecté par les incertitudes pandémiques, qui ont tendance à revenir fort ces derniers jours alors que le variant delta chamboule certains projets estivaux et alimente les débats sur où, quand et avec quelle virulence la nouvelle vague frappera.

Comme les marchés ne sont pas linéaires, il y a aussi des situations incongrues ou à contre-courant. Dans la banque, la palme revient au Crédit Suisse (-15% au 1er semestre) qui a manqué la forte reprise sectorielle à cause de sa prise de risque excessive, qui l'a entraîné dans les scandales Greensill et Archegos. Dans l'automobile, le marché a l'air de penser que les marques allemandes BMW, Daimler et Volkswagen vont réussir le pari électrique, mais pas Renault ou Ferrari, et en tout état de cause sans les équipementiers (Faurecia et surtout Valeo ont baissé au 1er semestre). Les parapétrolières ont beaucoup moins profité du semestre que les grandes compagnies intégrées, probablement parce que les investisseurs pensent que les premières vont pâtir de l'éloignement progressif des secondes de l'exploration pétrolière.

Voilà pour ce bilan un peu fourre-tout. Pas mal de prévisionnistes au doigt mouillé avaient pensé qu'une consolidation marquée aurait lieu à la fin du premier semestre parce que, quand même, il faudrait voir à ne pas abuser après les hausses de 2020 et du début 2021. Ils ont probablement décalé leurs prophéties pour l'été ou pour l'automne, voire pour la fin de l'année. En général ils finissent par avoir raison. Mais pas souvent. Et pas longtemps.

Le CAC40 rebondit de 0,6% à 6550 points peu après l'ouverture. La journée sera marquée par une nouvelle série de publications macroéconomiques, qui ont déjà démarré très tôt ce matin en Chine et au Japon.

Les temps forts économiques du jour

Les PMI manufacturiers finaux de juin seront égrenés tout au long de la journée. Aux Etats-Unis, l'étude Challenger sur les licenciements de juin (13h30), les nouvelles demandes d'allocations chômage hebdomadaires (14h30), les dépenses de construction de mai (16h00) et l'ISM manufacturier de juin (16h00) sont au programme. Ce matin, l'indice PMI manufacturier japonais est ressorti supérieur aux attentes, mais celui de la Chine est moins bon que prévu.

L'euro recule à 1,1848 USD. L'once d'or rebondit à 1774 USD. Sur le marché pétrolier, le Brent évolue autour de 75 USD et le WTI aux environs de 73,80 USD. Le rendement de la dette américaine stagne à 1,47% sur 10 ans. Le Bitcoin se négocie 34 300 USD.

Les principaux changements de recommandations

Air France-KLM : Liberum reste à la vente avec un objectif réduit de 4 à 3 EUR.

Ascential : Berenberg passe de conserver à acheter en visant 485 GBp.

BNP Paribas : Deutsche Bank passe d'acheter à conserver en visant 60 EUR.

Boliden : AlphaValue passe d'alléger à accumuler en visant 364 SEK.

Breedon : HSBC démarre le suivi à l'achat en visant 128 GBp.

Carlsberg : Jefferies reste à conserver avec un objectif de cours relevé de 1050 à 1075 DKK.

Compagnie des Alpes : Berenberg reste à l'achat avec un objectif de cours réduit de 24,50 à 17 EUR.

Corticeira Amorim : Oddo BHF démarre le suivi à surperformance en visant 12,30 EUR.

CTS Eventim : Jefferies démarre le suivi à l'achat en visant 73 EUR.

EssilorLuxottica : RBC passe de surperformance à performance sectorielle en visant 160 EUR.

Knorr-Bremse : Stifel passe d'acheter à conserver en visant 100 EUR. Société Générale passe d'acheter à conserver en visant 108 EUR.

Korian : Berenberg reste à l'achat avec un objectif de cours relevé de 35 à 39 EUR.

LVMH : Jefferies reste à l'achat avec un objectif de cours relevé de 750 à 800 EUR.

NCC Group : Berenberg passe de conserver à acheter en visant 335 GBp.

OHB : Stifel démarre le suivi à l'achat en visant 48 EUR.

Partners Group : Jefferies passe d'acheter à conserver en visant 1400 CHF.

Sika : Goldman Sachs relève son objectif de cours de 326 à 358 CHF.

Société Générale : Deutsche Bank passe de conserver à acheter en visant 32 EUR.

Swisscom : Jefferies reste à sousperformance avec un objectif de cours relevé de 403 à 420 CHF.

Terveystalo : Jefferies reste à conserver avec un objectif de cours relevé de 9,70 à 11,90 EUR.

The Swatch Group : RBC reste à performance sectorielle avec un objectif de cours relevé de 265 à 300 CHF.

Zooplus : Jefferies démarre le suivi à conserver en visant 260 EUR.

En France

Annonces importantes

Dans le monde

Annonces importantes