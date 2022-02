Les marchés du Golfe chutent suite à l'attaque de la Russie ; Saudi Aramco atteint un niveau record

La Russie a lancé une invasion totale de l'Ukraine par voie terrestre, aérienne et maritime, la plus grande attaque d'un État contre un autre en Europe depuis la Seconde Guerre mondiale. L'Ukraine a signalé que des colonnes de troupes se déversaient à travers ses frontières depuis la Russie et le Bélarus, et débarquaient sur la côte depuis les mers Noire et d'Azov.

Les prix du pétrole ont dépassé les 100 dollars le baril pour la première fois depuis 2014, les marchés boursiers se sont effondrés et le rouble a atteint un niveau record après l'invasion. [MKTS/GLOB] [O/R]

L'indice de référence de l'Arabie saoudite a chuté de 1,8 %, après avoir perdu jusqu'à 2,5 % plus tôt dans la séance.

Le géant pétrolier Saudi Aramco a augmenté de près de 2 % pour atteindre un niveau record en raison de la flambée des prix du pétrole.

Seuls huit titres sur les 211 que compte l'indice ont terminé dans le vert.

En dehors du Golfe, l'indice égyptien des valeurs vedettes a été le principal responsable des pertes, avec une chute de 3,6 %, sa plus forte baisse depuis mars 2020.

Les valeurs financières et informatiques ont le plus chuté.

L'indice principal de Dubaï a clôturé en baisse de 1,8 %, enregistrant ainsi sa plus forte baisse quotidienne depuis un mois. Plus tôt dans la séance, l'indice avait perdu jusqu'à 3,7 %.

Emirates Refreshments a été le principal perdant en pourcentage, avec une baisse de près de 10 %.

Les poids lourds de l'indice, Emaar Properties et Dubai Islamic Bank, ont chuté de 3,4 % et 2,2 %, respectivement.

À Abu Dhabi, l'indice a reculé de 0,3 %, tandis que l'indice du Qatar a clôturé en baisse de 0,8 %.

ARABIE SAOUDITE en baisse de 1,8% à 12 298

ABU DHABI baisse de 0,3% à 9 072

DUBAI a perdu 1,8% à 3 274

QATAR - 0,9% à 12 639

L'EGYPTE a perdu 3,6% à 10 891

BAHREIN a baissé de 1% à 1 944

OMAN a perdu 0,2% à 4 037

KUWAIT a terminé stable