Les marchés du crédit américains reprennent la voie de la baisse alors que la Fed pèse sur les actifs à risque

L'ETF iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond de BlackRock - un fonds négocié en bourse qui suit le marché américain des obligations de pacotille - a chuté de 0,6 % pour s'échanger à 79,76 $ l'action lundi, son plus bas depuis mai 2020.

Son équivalent investment grade était également en forte baisse, de plus de 1 %, atteignant son plus bas depuis mars 2020.

Les obligations d'entreprise ont connu un début d'année difficile, mais les écarts de crédit - la prime de taux d'intérêt que les investisseurs exigent pour détenir une dette d'entreprise par rapport aux obligations du Trésor américain plus sûres - se sont resserrés après le relèvement des taux par la Fed en mars.

Cette évolution a coïncidé avec une reprise des actions, en partie motivée par des investisseurs rassurés par la clarté des hausses de taux et par l'action décisive de la Fed contre l'inflation galopante.

Toutefois, les inquiétudes persistantes concernant l'impact du resserrement des politiques monétaires sur les bénéfices des entreprises et les coûts d'emprunt, ainsi que la possibilité d'un fort ralentissement économique alors que la Fed tente de refroidir l'économie, ont commencé à exercer une pression sur les marchés du crédit américains à nouveau ce mois-ci.

L'indice Markit CDX North American Investment Grade, un panier de swaps sur défaillance de crédit qui sert de jauge du risque de crédit, s'est élargi de 6 points de base par rapport à la fin mars pour atteindre 72,843 points de base lundi, les investisseurs ayant couvert leurs paris sur une détérioration de la qualité du crédit.

"Les conditions économiques montrent quelques signes de ralentissement", a déclaré Mark Luschini, Chief Investment Strategist chez Janney Montgomery Scott.

"Cela peut commencer à se répercuter sur l'élargissement des spreads de crédit, les investisseurs adoptant peut-être un point de vue un peu plus sobre sur les conditions qui vont persister pour permettre à ces crédits moins bien notés de continuer à financer leur dette", a-t-il ajouté.

Les rendements du Trésor américain ont augmenté la semaine dernière en raison des signaux faucons de la banque centrale américaine - de plus en plus déterminée à resserrer les conditions financières par le biais de hausses de taux et de ce qu'on appelle le resserrement quantitatif, un plan visant à réduire son bilan.

Lundi, le rendement de référence du Trésor américain à 10 ans a atteint son plus haut niveau en plus de trois ans, les investisseurs attendant les données clés sur l'inflation plus tard cette semaine pour déterminer à quel point la Fed devra être belliciste sur sa politique.

"La combinaison d'une accélération des hausses de taux et d'un resserrement quantitatif est, au moins potentiellement, un cocktail permettant de tirer les conditions de liquidité les mieux adaptées pour promouvoir les noms d'actions à haut vol ainsi que les composantes risquées du marché des titres à revenu fixe, le crédit et les crédits moins bien notés en particulier", a déclaré Luschini.