Les marchés émergents enregistrent en novembre les flux de capitaux étrangers les plus importants depuis juin 2021 - IIF

Dans l'ensemble, les investisseurs étrangers ont ajouté 37,4 milliards de dollars aux portefeuilles des marchés émergents le mois dernier, les titres à revenu fixe ayant attiré 14,4 milliards de dollars dans les flux mensuels les plus importants depuis le début de l'année.

Les flux vers les actions chinoises ont également affiché leur plus forte augmentation mensuelle cette année, à 8,5 milliards de dollars, mais la dette chinoise a continué à subir des sorties qui totalisent maintenant près de 77 milliards de dollars en 2022.

"Les flux d'investisseurs non-résidents vers la Chine se sont essentiellement arrêtés, ce qui correspond aux anecdotes que nous recueillons auprès des participants au marché qui sont devenus plus attentifs au risque géopolitique", a déclaré l'économiste de l'IIF Jonathan Fortun dans un rapport accompagnant les données sur les flux.

La Chine a assoupli cette semaine les règles de quarantaine COVID-19 dans le cadre d'un ajustement politique majeur qui pourrait inverser le flux de liquidités revenant dans les portefeuilles de la deuxième plus grande économie du monde.

Les indices boursiers chinois ont connu une année difficile, et les bas prix ont attiré les investisseurs même avant les nouvelles règles COVID. Les actions de Shanghai ont augmenté de près de 9 % le mois dernier et sont en baisse de 12 % en cumul annuel, tandis que Hong Kong, en baisse de 17 % jusqu'à présent en 2022, a ajouté 27 % rien que le mois dernier. L'indice MSCI de la Chine, évalué en dollars, a augmenté de près de 30 % en novembre.

Le yuan a gagné 3 % le mois dernier par rapport au dollar, mais reste en baisse de près de 9 % cette année, toujours en passe de subir les plus fortes pertes annuelles en près de trois décennies.

Les données régionales de l'IIF ont montré un afflux de 25,6 milliards de dollars vers l'Asie, tandis que l'Amérique latine a recueilli quelque 8,2 milliards de dollars, soit le montant le plus élevé depuis mars, et l'Europe émergente 3,2 milliards de dollars supplémentaires. L'Afrique et le Moyen-Orient ont reçu 0,4 milliard de dollars, la première lecture positive depuis mars.