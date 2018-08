Bourse de Paris : Les marchés émergents inquiètent

Les temps forts économiques du jour

Les principaux changements de recommandations

L’actualité des sociétés

Depuis quelques semaines, pas mal d'indicateurs clignotent en rouge pour les marchés émergents. Montée du protectionnisme économique, hausse des cours pétroliers, cycle de resserrement monétaire dans les économies occidentales, renforcement du dollar... Or voilà que la Turquie est en souffrance et que sa monnaie vacille. L'un des scénarios favoris des professionnels de la finance pour la seconde moitié de l'année est en train de se concrétiser. Le "flight to quality", qui consiste à redistribuer les ressources sur des actifs moins risqués – et par conséquent potentiellement moins rémunérateurs – se confirme.Sur la seconde moitié du mois d'août,, alors qu'approche la date-butoir fixée par Washington pour signer un accord avec Pékin. A défaut, 200 milliards de dollars de produits chinois additionnels se verraient taxés plus sévèrement. Mais ce n'est pas le seul front. Ce matin, la Turquie a réagi au bras de fer avec les Etats-Unis en érigeant d'impressionnantes barrières douanières : les taxes à l'importation ont ainsi été plus que doublées sur les véhicules de tourisme ou les boissons alcoolisées. En fin de semaine dernière, Donald Trump avait annoncé le doublement des taxes pesant sur l'acier et l'aluminium turcs. Vestas et William Demant publient leurs trimestriels aujourd'hui en Europe, comme Tencent en Chine et Cisco NetApp ou Macy's aux Etats-Unis.La journée est fériée en France mais pas chômée en bourse. Le programme est léger en Europe, avec principalement l'inflation britannique (10h30, consensus +2,5%), mais très chargé aux Etats-Unis. Dès 14h30, les ventes de détail (consensus "core" +0,3%), l'indice Empire State (consensus 20,1) et les données trimestrielles de productivité et de coûts de la main d'œuvre seront révélés. A 15h15, place à la production industrielle (consensus +0,3%) et aux capacités d'utilisation (consensus 78,2%). A 16h00, les stocks d'entreprises (consensus +0,2%) et l'indice immobilier NAHB (consensus 67) sont en vue. Enfin, le marché prendra connaissance à 16h30 des dernières données sur les stocks pétroliers.L'euro a rechuté face au dollar, à 1,13248 USD. L'once d'or passe sous le seuil des 1 188 USD (-0,9%). Légères hausses en revanche pour le Brent, à 72,252 USD et le WTI, à 66,74 USD.• Barclays reste à surpondérer sur AMS , mais avec un objectif ramené de 140 à 115 CHF.• Morgan Stanley passe de pondération en ligne à surpondérer sur Amundi , malgré un objectif réduit de 78,80 à 77,50 EUR.• Jefferies rehausse de 17,50 à 18 EUR son objectif sur Assicurazioni Generali , en restant à l'achat.• Jefferies abaisse de 110 à 92 EUR son objectif sur Bayer , en restant à conserver.• Morgan Stanley passe de souspondérer à pondération en ligne sur Ceconomy , malgré un objectif ramené de 8 à 7 EUR.• HSBC passe d'alléger à conserver sur Greene King , revalorisé de 480 à 500 GBp.• Liberum reste à conserver sur Interserve , mais abaisse de 900 à 650 GBp son objectif.• HSBC passe de conserver à acheter sur, revalorisé de 260 à 290 GBp.• Baader Helvea reste à conserver sur SGL Carbon , mais avec un objectif réduit à 12 EUR.• Crédit Suisse passe de 740 à 880 CHF son objectif sur Straumann en restant à surperformance.• HSBC passe d'acheter à conserver sur Valeo , dont l'objectif recule de 65 à 45 EUR.Ben Smith, le patron d'Air Canada, devrait prendre les rênes d' Air France KLM , selon les dernières rumeurs. Un conseil d'administration pourrait officialiser la nomination jeudi. Le trafic passagers des Aéroports de Paris a progressé de 3,7% en juillet et de 3,1% sur sept mois. Le Canada a donné son feu vert au rapprochement entre Thales et Gemalto , 4ème antitrust sur 14 à se prononcer. Les positions à découvert ont été augmentées cette semaine sur Casino et Ingenico , qui restent parmi les quatre dossiers français les plus vendus. SIPH SII et les Bains de Mer Monaco ont publié leurs trimestriels. La société provençale Technofirst est en redressement judiciaire. Royal Bank of Scotland paiera 4,9 milliards de dollars aux autorités américaines pour solder un contentieux relatif à la période 2005 à 2008 dans le domaine des créances immobilières titrisées. Berkshire Hathaway a renforcé ses positions en Apple Southwest Airlines et Delta au second trimestre, selon son dernier dépôt de trimestriels. Diamondback Energy va dépenser 9,2 milliards de dollars en titres pour s'offrir Energen . Les autorités chinoises auraient gelé les autorisations de commercialisation de jeux vidéo le temps de restructurer son agence dédiée, a appris Bloomberg. Cerberus serait candidat à un investissement dans Swissport.