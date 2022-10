Les marchés émergents mobilisent leurs réserves face au roi-dollar

Le rythme est déjà six fois supérieur à ce qui avait été constaté en 2018 lors du précédent cycle de resserrement de la Réserve fédérale, soit 30 Mds$. En 2014, lors d'un épisode de dollar fort encore antérieur, les réserves de change de la Chine avaient baissé de 61 Mds$ de mars à octobre. "Beaucoup de banques centrales sont confrontées à ce choix extrêmement difficile en ce moment, lorsque leurs devises se déprécient par rapport au dollar", a déclaré Ana Jelenkovic, stratège souveraine du groupe des marchés émergents chez Marathon Asset Management, en faisant référence aux réserves de devises. "Est-ce qu'ils laissent cela servir de tampon, est-ce qu'ils laissent cela absorber le choc ? Ou est-ce que vous utilisez certains de vos actifs, les tampons de réserve, si vous pensez que ce n'est qu'une sorte de choc temporaire ?"

Les réserves de change de l'Inde avaient pour leur part chuté de 71 Mds$ en août de cette année, tandis que le Brésil a enregistré une baisse de 29 Mds$. La roupie indienne a perdu près de 10% contre dollar cette année, mais le real a progressé d'environ 5%, soutenu par l'un des ratios réserves/dette extérieure à court terme les plus élevés parmi les marchés émergents.

Evolution 2022 des principales paires de devises

La forte baisse des réserves de change (calculées en dollars américains) est accentuée par les effets de valorisation. La flambée du billet vert a créé un décalage de 13% avec l'euro, de 16% avec la livre sterling et de plus de 25% avec le yen. Comme les banques centrales achètent aussi d'autres devises, il y a ce genre d'impact de conversion, a expliqué Yan Wang, stratège en chef pour les marchés émergents et la Chine chez Alpine Macro. "C'est au moins une partie de la raison pour laquelle les réserves sont en baisse."

UBS a calculé que sur une moyenne mobile de six mois, les réserves de change des marchés émergents ont chuté de 21,2 Mds$ en septembre sur une base corrigée de la valorisation des devises. La baisse non ajustée est plus importante : 85,8 Mds$.

Des réponses divergentes

Le rythme auquel les réserves de change ont été épuisées a incité certains responsables politiques à utiliser des méthodes créatives face à une Réserve fédérale belliciste et un dollar en hausse. Les banques d'État chinoises ont vendu un volume élevé de dollars pour acheter des yuans, mais ont utilisé des swaps pour se procurer des dollars, ont déclaré des sources bancaires à Reuters. Le yuan onshore et offshore s'est affaibli d'environ 12% depuis le début de l'année. De même, pour conserver les réserves, la Reserve Bank of India (RBI) est intervenue sur les marchés au comptant et à terme par l'intermédiaire des banques d'État.

Les décideurs politiques de pays allant de la République tchèque au Chili sont intervenus pour soutenir les devises par des interventions, en plus des hausses de taux cette année.

Evolution du DJ FCXM Dollar Index (USD vs 4 principales paires de devises)

Néanmoins, les analystes affirment qu'il n'est pas nécessaire de tirer la sonnette d'alarme face à la baisse des réserves. "C'est précisément à cela que servent les réserves. Ils vont certainement reconstituer les réserves lorsque les temps seront meilleurs", souligne Galvin Chia, stratège des marchés émergents chez NatWest Markets. Le souci, cependant, serait une reprise plus progressive de ces devises une fois que le dollar aura atteint son pic, car les banques centrales absorbent les flux entrants en donnant la priorité à la reconstitution de leurs réserves.

"Cela signifie que même si le cycle du dollar se retourne... beaucoup de monnaies des pays émergents ne connaîtront peut-être pas une hausse énorme parce que les banques centrales profiteront de cette occasion pour reconstituer leurs réserves", analyse Manik Narain, responsable de la stratégie des marchés émergents chez UBS à Londres.