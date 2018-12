Les marchés européens creusent leurs pertes

Vers 11h30, l'indice paneuropéen Stoxx 600 cède 2,44%, au plus bas depuis le 7 décembre 2016.

A Paris, le CAC 40 perd 2,53% et se dirige vers sa plus forte baisse en pourcentage sur une séance depuis juin 2016; à Francfort, le Dax abandonne 2,51% et à Londres, le FTSE 100 recule de 2,57%.

L'indice de volatilité de l'EuroStoxx 500, baromètre de la nervosité des investisseurs, bondit de plus de trois points.

Au même moment, les contrats à terme sur les principaux indices américains préfigurent une ouverture en baisse de plus de 1,8% à 2,3%.

Meng Wanzhou, directrice financière du géant des équipements de réseaux de télécommunications Huawei, a été arrêtée le 1er décembre à Vancouver, au Canada, et risque une extradition vers les Etats-Unis, a annoncé mercredi le ministère canadien de la Justice, sans préciser les motifs de cette décision.

La nouvelle a fait perdre plus de 1,9% à la Bourse de Tokyo, 1,55% à celle de Séoul et 1,68% à celle de Shanghai.

"Les investisseurs ont pris en compte d'emblée une détérioration des relations commerciales sino-américaines", explique Paul Flood, gérant de portefeuille multi-actifs chez Newton Investment Management (BNY Mellon IM).

