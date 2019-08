Europe : Les marchés européens dans le rouge après la riposte commerciale de Pékin

Paris (awp/afp) - Les marchés boursiers européens sont simultanément passés dans le rouge vendredi juste après que Pékin a annoncé son intention d'imposer de nouveaux droits de douane sur 75 milliards de dollars d'importations en provenance des Etats-Unis dans les prochains mois.

A 14H45 (12H45 GMT), la place parisienne reculait de 0,46% à 5363,65 points après être restée en terrain positif toute la matinée. L'Eurostoxx 50 se repliait de 0,50%.

A Francfort, le Dax, principal indicateur boursier allemand, cédait 0,83%, le PSI à Lisbonne régressait de 1,23%, l'AEX se repliait de 0,33% à la Bourse d'Amsterdam, l'Ibex lâchait 0,19% à Madrid tandis que sur la place milanaise, le MIB perdait 0,14%. L'indice Bel de la place bruxelloise reculait de 0,36% et à la Bourse suisse, le SMI baissait de 0,12%.

Wall Street de son côté semblait partie pour ouvrir dans le rouge. Le contrat à terme sur l'indice vedette Dow Jones Industrial Average perdait 0,53%, celui sur l'indice élargi S&P 500 0,50% et celui sur le Nasdaq, à forte coloration technologique, 0,68%.

En représailles aux taxes douanières supplémentaires que prévoit d'instaurer prochainement Washington, la Chine a annoncé qu'elle allait elle-même imposer de nouvelles taxes sur 75 milliards de dollars d'importations en provenance des Etats-Unis. Elles seront mises en place en deux temps, le 1er septembre puis le 15 décembre, et évolueront dans une fourchette comprise entre 5% et 10% et porteront sur 5.078 produits américains.

Depuis plus d'un an, Donald Trump s'est lancé dans une guerre commerciale contre la Chine pour obtenir des autorités chinoises qu'elles mettent fin aux subventions massives d'Etat, au transfert forcé de technologies ou encore au vol de la propriété intellectuelle.

Le différend commercial est le sujet qui fait le plus réagir les marchés financiers depuis plusieurs mois.

Le président américain a démarré le mois d'août en annonçant une nouvelle taxe couvrant à compter de septembre la quasi-totalité des importations américaines en provenance de Chine. Washington avait toutefois mi-août décidé de reporter à mi-décembre une grande partie de ces taxes, celles portant sur les téléphones cellulaires, les ordinateurs portables et autres consoles de jeux fabriqués en Chine.

afp/al