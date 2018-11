Europe : Les marchés européens en repli, inquiets sur le Brexit et le budget italien

LONDRES (Agefi-Dow Jones)--Les marchés d'actions européens ont clôturé en recul lundi, alors que les risques politiques liés au Brexit et au budget italien continuent d'inquiéter les investisseurs. Le net repli des indices de Wall Street a contribué à la morosité ambiante.

Le Stoxx Europe 600 a terminé en baisse de 1%, à 362,03 points. A la Bourse de Paris, le CAC 40 a perdu 0,9%, à 5.059,09 points. A Francfort, le DAX 30 a abandonné 1,8%, à 11.325,44 points. Le FTSE 100 a de son côté lâché 0,7%, à 7.053,08 points, en dépit du recul de la livre sterling lundi, alors que l'incertitude demeure concernant la conclusion d'un accord sur le Brexit entre Londres et Bruxelles. A Milan, le FTSE Mib a fléchi de 1,1%, à 19.055,92 points, à la veille de la date butoir pour que l'Italie soumette un projet de budget révisé à la Commission européenne. L'indice IBEX 35 de la Bourse de Madrid a de son côté cédé 0,6% lundi, à 9.076,30 points.

Du côté des valeurs, British America Tobacco a chuté de 10,6%, pénalisé par des informations de presse selon lesquelles la Food & Drug Administration (FDA) envisage une interdiction des cigarettes mentholées aux Etats-Unis. Ce type de cigarettes a représenté 55% des volumes de vente de BAT aux Etats-Unis l'an dernier, selon Vivien Azer, analyste de Cowen. Diageo a cédé 0,3%. Le groupe de vins et spiritueux a annoncé lundi la vente 19 marques et indiqué qu'il reverserait à ses actionnaires le produit net de l'opération, soit 340 millions de livres. Aidés par la hausse des cours du pétrole, Shell a gagné 0,6% et BP a progressé de 0,8%.

-Philip Waller, Dow Jones Newswires (Version française Lydie Boucher) ed: ECH

