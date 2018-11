Europe : Les marchés européens encore plombés par le Brexit et l'Italie

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Les principales Bourses européennes ont terminé dans le rouge vendredi, toujours plombées par les incertitudes liées au Brexit et à l'Italie. L'indice Stoxx Europe 600 s'est replié de 0,2%, à 357,7 points. Le CAC 40 a cédé 0,2% et le DAX 30 a reculé de 0,1%. Le FTSE 100 a perdu 0,3%, lesté par ses valeurs bancaires. Au lendemain de démissions en série dans le gouvernement de Theresa May, la City redoute un "hard Brexit". En Italie, le FTSE Mib a perdu 0,1%. La Commission européenne devrait rejeter la semaine prochaine le budget présenté par Rome, ouvrant la voie à une procédure de sanctions financières. Les fabricants de semi-conducteurs ont pâti de la baisse des valeurs technologiques américaines. AMS a chuté de 5,4%, tandis qu'Infineon a lâché 3% et STMicroelectronics 1,2%. (fschott@agefi.fr) ed: ECH

