Europe : Les marchés européens finissent en hausse, aidés par le dialogue sino-américain

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Les marchés d'actions européens ont terminé en hausse mercredi, pour la deuxième séance consécutive, ayant de nouveau été portés par un apaisement des tensions sino-américaines.

L'indice paneuropéen Stoxx Europe 600 a gagné 1,7%, à 350,04 points. A Paris, le CAC 40 a pris 2,2%. Le DAX 30 allemand s'est adjugé 1,4% et le FTSE 100 britannique a progressé de 1,1%.

A Wall Street, les indices évoluent dans le vert, le Dow Jones gagnant 1,5%, le S&P 500 1,6%, et le Nasdaq 2,2%.

"Les marchés actions ont connu des baisses considérables ces dernières semaines et la moindre information positive peut réveiller les investisseurs à la recherche de bonnes affaires", estime David Madden de CMC Markets.

Les indices européens ont bénéficié des avancées des discussions entre la Chine et les Etats-Unis au sujet de leurs politiques commerciales. Les deux parties ont tenu mardi une téléconférence. Le négociateur en chef chinois pour le commerce a déclaré aux responsables américains que Pékin prévoyait de réduire les droits de douane appliqués aux véhicules importés des Etats-Unis de 40% à 15% et d'augmenter les achats de soja et d'autres produits agricoles, selon des sources proches des discussions dans les deux capitales.

Par ailleurs, un juge de Vancouver a libéré sous caution Meng Wanzhou, directrice financière et fille du fondateur du groupe chinois Huawei. Son arrestation le 1er décembre au Canada, à la demande des autorités américaines sur fond de soupçons d'infraction à l'embargo iranien, avait provoqué un regain de tensions entre la Chine et les Etats-Unis.

Les investisseurs resteront par ailleurs attentifs à la situation politique au Royaume-Uni où la Première ministre Theresa May affrontera ce soir un vote de défiance à l'initiative du parti conservateur.

SUR LES AUTRES MARCHES:

Sur le marché obligataire, le rendement du Bund allemand à dix ans s'établit à 0,273%, contre 0,235% mardi soir, tandis que celui de l'obligation du Trésor américain de même maturité évolue à 2,905%, contre 2,878%.

Sur le marché des changes, l'euro gagne 0,4% face au billet vert, à 1,1361 dollar.

Les contrats pétroliers gagnent du terrain. Le brut léger doux (WTI) pour livraison en janvier coté au Nymex s'échange à 52,34 dollars le baril en hausse de 69 cents, tandis que le contrat sur le Brent de mer du Nord pour livraison en février se négocie à 61,09 dollars et gagne 89 cents.

VALEURS SUIVIES EN FRANCE ET A L'ETRANGER:

-Pernod Ricard a gagné 5,9% alors que le fonds britannique Elliott a indiqué détenir 2,5% des "intérêts économiques" du groupe de spiritueux. Le fonds activiste voit un "potentiel d'amélioration significatif" de la gouvernance et de la rentabilité du groupe de spiritueux. Pernod Ricard a confirmé s'être entretenu avec Elliott "au cours des dernières semaines" et fait valoir que le plan stratégique du groupe de spiritueux portait ses fruits.

-Air France-KLM a pris 4,2%. Le groupe a nommé Anne Rigail directrice générale d'Air France, tandis qu'Anne-Marie Couderc a été confirmée au poste de présidente du conseil d'administration d'Air France-KLM.

-L'équipementier automobile Plastic Omnium a abandonné 0,7% à la veille d'une journée investisseurs consacrée à la stratégie de croissance et d'innovation et du groupe sur son nouveau périmètre.

-Credit Suisse a gagné 2,5% à Zurich après avoir annoncé être "en bonne voie" pour atteindre ses objectifs de restructuration sur trois ans ainsi que des rachats d'actions pouvant atteindre jusqu'à 1,5 milliard de francs suisses.

-Audi a terminé en hausse de 0,3%. Le constructeur allemand de voitures de luxe a annoncé que Bram Schot, son président du directoire par intérim depuis juin, assurerait cette fonction à titre permanent à compter du 1er janvier.

-Inditex a perdu 4,9% à Madrid après avoir publié des résultats sur neuf mois décevants.

-Julien Marion, Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 47 94; jmarion@agefi.fr ed: ECH

(Alice Doré et François Schott ont contribué à cet article)

Agefi-Dow Jones The financial newswire