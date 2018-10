Europe : Les marchés européens, freinés par la politique, en quête d'un nouveau souffle

PARIS (awp/afp) - Après une semaine en dents de scie, les Bourses européennes vont chercher un nouveau souffle, dans un contexte dominé par les risques politiques et les craintes liées à la remontée des taux d'intérêt américains.

"Le marché reste globalement résistant face au risque politique, mais il y a une forme d'indécision, il manque un souffle pour aller au-delà de certains niveaux techniques", a commenté auprès de l'AFP Christopher Dembik, responsable de la recherche économique chez Saxo Banque.

"Les investisseurs devraient rester prudents, ils sont dans l'attente de nombreuses échéances, le passage du budget italien devant la Commission européenne, les négociations sur le Brexit, les élections de mi-mandat aux Etats-Unis", a décrit de son côté auprès de l'AFP Alain Guelennoc, directeur général de Federal Finance Gestion.

La question du budget italien, qui a agité les marchés et en particulier le secteur bancaire cette semaine, restera très présente.

Le gouvernement italien s'est résolu mercredi à abaisser sa prévision de déficit à partir de 2020, dans l'espoir de calmer les marchés et les inquiétudes de la Commission européenne. Le projet initial prévoyait un déficit public à 2,4% du Produit intérieur brut (PIB) pour les trois prochaines années.

"Il reste beaucoup d'incertitude au sujet du déficit et des prévisions de croissance, l'Union européenne ou Rome pourrait émettre des déclarations qui attisent les inquiétudes mais le marché devra s'y habituer", a estimé M. Dembik.

La situation devrait perdurer jusqu'au 15 octobre, date à partir de laquelle la Commission européenne évaluera le projet présenté.

Outre la problématique italienne, celle du Brexit restera en toile de fond. Les investisseurs seront attentifs à toute déclaration sur le sujet à l'approche d'un sommet européen à la mi-octobre, qui s'annonce décisif dans les négociations visant à éviter une sortie de l'UE sans accord, un scénario redouté par les milieux d'affaires.

"Ce sera intéressant car des indicateurs britanniques seront publiés. Le marché s'attend à un décrochage de l'économie du fait du Brexit et force est de constater qu'elle résiste plutôt bien, même s'il y a un ralentissement de plus en plus marqué", a décrit M. Dembik.

Le produit intérieur brut, la production industrielle et la balance commerciale britanniques pour le mois d'août figurent notamment à l'agenda.

Remontée des taux

Les investisseurs prendront également connaissance de l'inflation en Allemagne, en France et aux Etats-Unis en août.

"Ce sera un chiffre moins important du côté des pays européens car la politique de la Banque centrale européenne est très claire, mais il sera plus surveillé du côté américain", selon Christopher Dembik.

"Il s'agit de l'un des indicateurs qui guide le marché, parce qu'une accélération de l'inflation obligerait les banques centrales à réagir, ce qui pourrait pousser les taux d'intérêt à la hausse", a abondé M. Guelennoc.

Cette semaine, des indicateurs reflétant une économie américaine solide ont déjà ravivé le scénario d'un resserrement plus rapide que prévu de la politique monétaire de la Réserve fédérale américaine (Fed).

"L'économie américaine va tellement bien que la Fed risque de remonter ses taux plus rapidement que prévu", a souligné M. Guelennoc.

Par anticipation, le taux d'emprunt sur la dette à 10 ans des États-Unis a fortement progressé, évoluant à son plus haut niveau depuis 2011.

"Les taux de long terme reviennent à un niveau normal, à ce stade, ce sont des ajustements qui ne sont pas inquiétants", a estimé le directeur général de Federal Finance Gestion.

Cette remontée soudaine, qui sera encore surveillée la semaine prochaine, a toutefois déstabilisé les marchés actions des deux côtés de l'Atlantique.

"La réaction des marchés a été négative car une hausse des taux signifie un endettement plus cher pour les entreprises et les particuliers, ce qui peut être un frein à l'investissement et à la consommation", a expliqué M. Guenneloc.

La hausse des taux d'intérêt rend par ailleurs plus attractifs les placements sur le marché obligataire, éventuellement au détriment du marché des actions.

bur-vac/pan/fka/bp