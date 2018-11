Europe : Les marchés européens ont fléchi mardi, à nouveau inquiets pour le commerce

LONDRES (Agefi-Dow Jones)--Les marchés d'actions européens ont clôturé en léger recul mardi, sous l'effet d'un regain d'inquiétudes au sujet des différends commerciaux entre les Etats-Unis et leurs principaux partenaires, tandis que les valeurs pétrolières ont fléchi après leur rebond de lundi.

Le Stoxx Europe 600 a terminé mardi en baisse de 0,3%, à 357,40 points, après avoir gagné 1,2% lundi. A la Bourse de Paris, le CAC 40 a cédé 0,2%, à 4.983,15 points. A Francfort, le DAX 30 a abandonné 0,4%, à 11.309,11 points. A la Bourse de Londres, le FTSE 100 a cédé 0,3%, à 7.016,85 points, en dépi du recul de la livre, pénalisée par les propos du président américain, Donald Trump, qui a déclaré que l'accord sur le Brexit conclu entre Londres et Bruxelles pourrait compliquer les échanges commerciaux entre le Royaume-Uni et les Etats-Unis.

A Milan, le FTSE Mib a reculé de 0,4%, à 19.150,38 points. L'indice IBEX 35 de la Bourse de Madrid a cédé 0,1% mardi, à 9.085,60 points.

Du côté des valeurs, le secteur automobile a pâti d'informations de presse selon lesquelles les Etats-Unis pourraient annoncer la semaine prochaine un relèvement à 25% des droits de douane sur les importations de voitures, notamment en provenance d'Europe. A Francfort, Volkswagen a perdu 4%, Daimler 2,4% et BMW, 1,3%. A Paris, Renault a abandonné 0,8% et PSA, 0,2%. Dans le secteur pétrolier, Total a cédé 0,6%, Royal Dutch Shell 0,7% et BP 0,1%, tandis que les valeurs minières ont reculé davantage, Anglo American et Glencore ayant fléchi de 1,5% et Rio Tinto, de 2,1%.

Le voyagiste Thomas Cook a de son côté dévissé de 22,6%, après avoir émis son deuxième avertissement sur résultats en deux mois et suspendu son dividende.

-Barbara Kollmeyer, MarketWatch (Version française Lydie Boucher) ed: ECH

