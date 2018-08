Europe : Les marchés européens ont repris espoir

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Au lendemain d'une séance de forte baisse, les indices européens ont quelque peu rebondi jeudi, aidés par une reprise des cours des matières premières, la perspective d'une reprise des négociations commerciales entre la Chine et les Etats-Unis, et l'espoir que la crise en Turquie ne se propage pas à d'autres marchés. L'indice élargi Europe Stoxx 600 a gagné 0,5%. Soutenu par le regain de forme du secteur minier, le FTSE 100 britannique a pris 0,78%, avec notamment un gain de 1,2% pour BHP Billiton qui semble avoir évité une nouvelle grève à Escondida, la plus grande mine de cuivre du monde. Glencore a rebondi de 2,3% et Antofagasta de 0,9%. Le CAC 40 parisien a fini en hausse de 0,83%, ne laissant que trois de ses composants dans le rouge. Le Dax allemand a progressé de 0,6% de son côté, en dépit d'un nouvel accès de faiblesse de Bayer toujours fragilisé par la procès menaçant sa filiale Monsanto. L'action du groupe agrochimiste et pharmaceutique a perdu 4,6%, au plus bas depuis mars 2013. En fort repli en séance après un avertissement sur ses résultats, dû à la hausse de l'euro et à l'augmentation des coûts des matières premières, Henkel a finalement limité son recul à -0,7% pour l'action ordinaire. (gbayre@agefi.fr) ed: FXS

