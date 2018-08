Europe : Les marchés européens ont suivi Wall Street dans le vert après Jackson Hole

LONDRES (Agefi-Dow Jones)--Les marchés d'actions européens ont terminé vendredi en hausse, portés par la progression de Wall Street après le discours du président de la Réserve fédérale américaine (Fed), Jerome Powell, qui a défendu à Jackson Hole sa politique d'augmentation graduelle des taux d'intérêt. Les gains ont toutefois été limités par une fluctuation des taux de changes.

L'indice Stoxx Europe 600 a gagné 0,05% à 383,56 points. Le DAX allemand et le CAC 40 ont tous deux clôturé en hausse de 0,2%. A Londres, le FTSE 100 a terminé sur une hausse de 0,2% avant un weekend prolongé au Royaume-Uni qui verra la Bourse rester fermée lundi. En Italie, le FTSE MIB a gagné 0,7%, et l'IBEX 35 espagnol a pris 0,2%.

"Les marchés européens ont été contenus par l'appréciation de la livre et de l'euro face au dollar", souligne Connor Campbell, analyste chez Spreadex. "Les chiffres décevants des commandes de biens durables, ajoutés au bras de fer commercial entre la Chine et les Etats-Unis et aux déboires judiciaires d'anciens proches collaborateurs de Donald Trump, ont pesé sur le billet vert", explique l'analyste.

