Europe : Les marchés européens positifs mais vigilants face au Covid-19

Paris (awp/afp) - Les marchés européens ont poursuivi leur rebond mardi portés par l'annonce du retour de Donald Trump à la Maison Blanche, mais la tendance de fond reste prudente face à l'évolution de la pandémie de Covid-19.

La majeure partie des indices européens ont fini dans le vert dont Francfort (+0,61%), Paris (+0,48%) et Londres (+0,12%). A Zurich, le SMI a perdu 0,68%.

"Les investisseurs en actions ont salué le retour de Donald Trump à la Maison Blanche, mais il est important de se souvenir que les médecins ont dit qu'il n'était pas encore tiré d'affaires", récapitule David Madden, analyste chez CMC Markets.

"La confiance des marchés est plus élevée maintenant mais les investisseurs vont surveiller la santé de M. Trump", prévient-il.

En outre, les discussions budgétaires au Congrès américain sur un nouveau paquet de mesures de soutien aux ménages et aux entreprises n'ont toujours pas abouti alors qu'il reste moins d'un mois pour conclure un accord avant l'élection présidentielle.

Jerome Powell, le président de la Banque centrale américaine (Fed) a lancé un appel mardi, estimant que la reprise de l'économie américaine serait plus solide et plus rapide si la Maison Blanche et le Congrès parvenaient à débloquer ce nouveau plan de relance.

L'économie mondiale, précipitée au printemps dans une profonde récession par la pandémie de Covid-19, a commencé une longue ascension vers la reprise qui sera "difficile", "inégale" et sujette à de potentiels "contretemps", a prévenu de son côté la dirigeante du FMI, Kristalina Georgieva.

En zone euro, le Bund, taux souverain allemand à 10 ans, se maintenait sous le seuil de -0,50%. Les taux américains remontaient: celui à 10 ans s'échangeait à 0,78% et le 30 ans américain à 1,59%.

L'AUTOMOBILE RONRONNE - A Paris, Renault a décollé de 5% à 22,87 euros, PSA a pris 1,38% à 15,78 euros. Outre-Rhin, BMW (+0,82% à 64,85 euros) et Volkswagen (+0,34% à 147,30 euros) sont montés alors que les commandes passées à l'industrie automobile allemande, ont retrouvé en août leur niveau d'avant-crise. Daimler (+0,63% à 48,13 euros) a indiqué mardi qu'il comptait réduire ses coûts de 20% d'ici 2025 et redoubler d'efforts pour électrifier son offre sous pression de la règlementation européenne.

LE SECTEUR PETROLIER SE REDRESSE - Les producteurs de brut ont bénéficié depuis la veille du fort rebond des cours du brut. Royal Dutch Shell (action "B") a avancé de 2,63% à 982,80 pence, BP de 1,17% à 220,35 pence et Total de 2,30% à 29,52 euros.

LES FINANCIERES REPRENNENT DES COULEURS - A Paris, les valeurs bancaires ont poursuivi leur rebond technique amorcé lundi sur fond de consolidation en Espagne après avoir été confrontées à un environnement difficile ces derniers mois. BNP Paribas a bondi de 5,02% à 33,03 euros, Société Générale de 6,71% à 12,15 euros, Crédit Agricole de 5,23% à 7,77 euros.

Les indices en bref

Paris - CAC 40 : +0,48% à 4.895,46 points

Francfort - Dax : +0,61% à 12.906,02 points

Londres - FTSE 100 : +0,12% à 5.949,94 points

Milan - FTSE MIB : +0,85% à 19.429,81 points

Lisbonne - PSI 20 : +1,14% à 4.182,97 points

Zurich - SMI : -0,68% à 10.233,16 points

Madrid - IBEX 35 : +1,44% à 6.936,20 points

Amsterdam - AEX : -0,46%% à 555,38 points

Bruxelles - Bel 20 : +1,44% à 3.341,32 points

afp/rp