Europe : Les marchés européens profitent d'une légère détente obligataire

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Les marchés d'actions européens ont fini en hausse mardi, profitant d'une légère détente sur le marché obligataire. Les rendements américains à 10 ans sont repartis à la baisse après avoir atteint un nouveau sommet en sept ans et demi et les rendements italiens se sont un peu repliés. La prudence reste tout de même de mise, les investisseurs craignant de voir les désaccords budgétaires entre l'Italie et Bruxelles déclencher une nouvelle crise de la dette en zone euro, observe David Madden, analyste chez CMC Markets.

L'Euro Stoxx 600 a terminé mardi en hausse de 0,2% à 372,93 points. A Milan, le FTSE Mib a enregistré une hausse de 1,1%, à 20.062,25 points, après avoir fortement baissé ces derniers jours. A la Bourse de Paris, le CAC 40 a gagné 0,4%, à 5.318,55 points, tandis qu'à Francfort, le DAX 30 a pris 0,3%, à 11.977,22 points. Le FTSE 100 a grappillé 0,1% à 7.237,59 points à Londres. L'indice IBEX 35 de la Bourse de Madrid a gagné 0,7%, à 9.260,50 points.

(adore@agefi.fr) ed: ECH

Agefi-Dow Jones The financial newswire