Europe : Les marchés européens rebondissent, dopés par les espoirs concernant la Fed

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Après avoir été sévèrement secoués jeudi, les marchés d'actions européens reprennent de la hauteur vendredi, soutenus par l'espoir d'un ralentissement des hausses de taux d'intérêt aux Etats-Unis.

L'indice paneuropéen Stoxx Europe 600 reprend 1,3%, à 347,89 points. A Paris, le CAC 40 avance de 1,4% quand le DAX 30 allemand gagne 0,9% et le FTSE 100 britannique, 1,5%.

La Réserve fédérale américaine (Fed) pourrait décider d'adopter une position plus attentiste l'année prochaine, selon le Wall Street Journal, qui se base sur de récentes déclarations et entretiens de membres de la Fed. La directrice générale du Fonds monétaire international, Christine Lagarde a également renforcé cette conviction en avançant que la banque centrale américaine pourrait se montrer plus accommodante, en relevant ses taux à un rythme moins rapide que prévu en 2019.

Au Japon, l'indice Nikkei 225 a également rebondi vendredi, de 0,8%.

LES AUTRES MARCHES:

Sur le marché obligataire, le rendement du Bund allemand à dix ans s'établit à 0,250%, contre 0,239% jeudi soir, tandis que celui de l'obligation du Trésor américain de même maturité évolue à 2,884%, contre 2,885%, stable par rapport à la clôture de jeudi.

Sur le marché des changes, l'euro grappille 0,04% face au billet vert, à 1,1337 dollar.

Les contrats pétroliers évoluent en baisse. Celui sur le brut léger doux (WTI) pour livraison en janvier coté au Nymex recule de 0,2%, à 51,39 dollars le baril, tandis que le contrat sur le Brent de la mer du Nord pour livraison en février lâche 0,1%, à 60,03 dollars le baril.

VALEURS SUIVIES EN FRANCE ET A L'ETRANGER:

- A la Bourse de Francfort, l'action Fresenius chute de 10,1% après un avertissement du groupe sur ses résultats de 2020.

- A Paris, Vinci gagne 2,2%. Sa filiale Eurovia a remporté un contrat aux Etats-Unis qui devrait lui rapporter quelque 177 millions d'euros.

- Sans surprise, la baisse des cours du pétrole plombe le secteur. TechnipFMC abandonne 1,6% et Vallourec lâche 1,1%.

-Dimitri Delmond, Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 47 31; ddelmond@agefi.fr ed: LBO

(Julien Marion a contribué à cet article)

Agefi-Dow Jones The financial newswire