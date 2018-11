Europe : Les marchés européens rebondissent grâce au pétrole et à l'Italie

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Les Bourses européennes ont terminé en nette hausse lundi, portées par des espoirs de réduction du déficit budgétaire italien et par le rebond des cours du pétrole. L'indice Stoxx Europe 600 a gagné 1,2%, à 358,33 points. Le FTSE a pris 1,2%, au lendemain de la signature à Bruxelles de l'accord de sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne, qui doit encore être validé par le Parlement britannique. En Italie, le FTSE Mib s'est adjugé 2,8% alors que le gouvernement a laissé entendre qu'il pourrait abaisser son objectif de déficit public pour 2019, en un geste de conciliation après les remontrances de la Commission européenne. Sur les autres places, le DAX 30 s'est adjugé 1,5% tandis que le CAC 40 a engrangé 1%. Les valeurs bancaires italiennes ont progressé, à l'image d'Unicredit (+5,5%) et d'UBI (+6,4%). Total a pris 1,5%, Royal Dutch Shell 2,1% et BP 1,6%. (fschott@agefi.fr) ed: ECH

Agefi-Dow Jones The financial newswire