Europe : Les marchés européens rebondissent mais scrutent l'emploi américain

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Après avoir été sévèrement secoués jeudi, les marchés d'actions européens reprennent de la hauteur vendredi, soutenus par l'espoir d'un ralentissement des hausses de taux d'intérêt aux Etats-Unis. Les investisseurs restent tout de même prudents dans l'attente du très important rapport américain sur l'emploi et le chômage pour novembre dont la publication est prévue à 14h30.

L'indice paneuropéen Stoxx Europe 600 reprend 1,1%, à 347,89 points. A Paris, le CAC 40 avance de 1,3% quand le DAX 30 allemand gagne 0,6% et le FTSE 100 britannique, 1,4%.

La Réserve fédérale américaine (Fed) pourrait décider d'adopter une position plus attentiste l'année prochaine, selon le Wall Street Journal, qui se base sur de récentes déclarations et entretiens de membres de la Fed. La directrice générale du Fonds monétaire international, Christine Lagarde a également renforcé cette conviction en avançant que la banque centrale américaine pourrait se montrer plus accommodante, en relevant ses taux à un rythme moins rapide que prévu en 2019.

Dans ce contexte, le rapport sur l'emploi, qui comporte notamment des données sur l'évolution des salaires aux Etats-Unis, est d'autant plus scruté qu'il est l'un des indicateurs majeurs utilisés par la Fed comme par les observateurs et investisseurs pour jauger la santé de la première économie mondiale.

A Wall Street, les contrats à terme laissent attendre une ouverture dans le rouge. Les indices Dow Jones et S&P 500 pourraient respectivement céder 0,4% et 0,5%, tandis que l'indice des valeurs technologiques Nasdaq pourrait abandonner 0,5%.

LES AUTRES MARCHES:

Sur le marché obligataire, le rendement du Bund allemand à dix ans s'établit à 0,256%, contre 0,239% jeudi soir, tandis que celui de l'obligation du Trésor américain de même maturité évolue à 2,892%, contre 2,885%, stable par rapport à la clôture de jeudi.

Sur le marché des changes, l'euro grappille 0,05% face au billet vert, à 1,1381 dollar.

Les contrats pétroliers sont mitigés. Celui sur le brut léger doux (WTI) pour livraison en janvier coté au Nymex cède 0,2%, à 51,40 dollars le baril, tandis que le contrat sur le Brent de la mer du Nord pour livraison en février repart en hausse de 0,4%, à 60,28 dollars le baril.

VALEURS SUIVIES EN FRANCE ET A L'ETRANGER:

- Les groupes pétroliers profitent du retour du Brent dans le vert et de la réduction des pertes du WTI. BP gagne 1,3%, Eni 1,1%, Shell 2%, et Total 0,8%. Mais le secteur des services parapétroliers reste sous pression. CGG perd ainsi 2%, Vallourec 2,5% et TechnipFMC 0,8%.

- A la Bourse de Francfort, l'action Fresenius chute de 15,4% après un avertissement du groupe sur ses résultats de 2020.

- A Paris, Airbus gagne 1,5%. L'avionneur a reçu une commande portant sur 100 appareils de la famille Airbus A320neo de la part de la société de location d'avions Avolon, une commande d'une valeur de 11,5 milliards de dollars au prix catalogue.

- Les valeurs technologiques profitent de la robustesse du secteur aux Etats-Unis, qui a permis aux marchés américains de limiter leurs pertes la veille. En tête des valeurs du secteur à Paris, Technicolor gagne 5,5%, Ubisoft 4,5%, Iliad 3,4%, et Atos 2,3%.

