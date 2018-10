Europe : Les marchés européens rebondissent, tirés par la tech et le luxe

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Les Bourses européennes ont connu un sursaut mercredi, au terme d'un mois d'octobre fortement baissier, portées par le rebond des valeurs technologiques et du luxe. L'indice Stoxx Europe 600 a gagné 1,7%, à 361,6 points. Le CAC 40 s'est adjugé 2,3%, le DAX 30 a pris 1,4% et le FTSE 1,3%. La Bourse de Milan est restée sur la défensive (+0,2%) alors que les désaccords demeurent entre Rome et Bruxelles sur le projet de budget italien. Dans le sillage de L'Oréal, dont les ventes ont été tirées au troisième trimestre par une forte demande en Chine, les valeurs du luxe se sont appréciées. LVMH a gagné 3,4%, Richemont 3%, Kering a pris 4,7% et Burberry 4%. Les valeurs technologiques étaient également recherchées après les résultats supérieurs aux attentes de Facebook, à l'image de STMicroelectronics (+4,2%) et Infineon (+3,7%). Les poids lourds pétroliers ont contribué au rebond des places européennes, notamment BP (+3,9%), Shell (+3,1%) et Total (+3,5%).

-François Schott, Agefi-Dow Jones; 01 41 27 47 92; fschott@agefi.fr ed: ECH

Agefi-Dow Jones The financial newswire