Europe : Les marchés européens reculent à nouveau à cause du commerce

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Les Bourses européennes ont terminé en nette baisse mardi, à nouveau plombées par l'absence de progrès dans les discussions commerciales entre la Chine et les Etats-Unis et par un regain d'aversion au risque. Le Stoxx Europe 600 a cédé 0,7%, à 379,8 points. L'indice CAC 40 et le DAX 30 ont pesé de tout leur poids, terminant en baisse de respectivement 1,3% et 1,1%, tandis qu'à Londres le FTSE a lâché 0,6%. A rebours de la tendance, la Bourse de Milan a gagné 1%. D'après la Stampa, le vice-premier ministre Matteo Salvini souhaiterait limiter le déficit public à 2% du PIB en 2019, alors que les marchés craignaient un déficit largement supérieur aux 3% fixés par les règles européennes. Les résultats trimestriels de WPP n'ont pas rassuré les investisseurs. Le groupe publicitaire a notamment souffert en Amérique du nord. Son titre a chuté de 6,3%, entraînant celui de Publicis (-3,2%). (fschott@agefi.fr) ed: ECH

