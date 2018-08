Europe : Les marchés européens reculent avec les tensions commerciales

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Les principales Bourses européennes ont terminé en léger repli lundi alors que les tensions commerciales continuent à freiner l'appétit des investisseurs, par ailleurs moins nombreux sur les marchés en ce début de mois d'août. L'Eurostoxx 600 a cédé 0,1%, à 388,66 points. Le Dax 30 a effacé 0,1%, à 12.598,21 points. Le CAC 40 et l'indice italien FTSE Mib ont tous deux fait du surplace (-0,03%). "Le président Trump a affirmé durant le week-end qu'il était en train de gagner la guerre commerciale contre la Chine", a souligné David Madden chez CMC Markets. "M. Trump ne relâche pas la pression sur Pékin et cela inquiète les investisseurs", a-t-il ajouté. Le FTSE 100 a engrangé 0,1%, à 7.663,78 points, aidé par la baisse de la livre sterling. La devise britannique est tombée à son plus bas niveau depuis 11 mois face au dollar en raison des craintes d'un Brexit sans accord. Du côté des entreprises, l'allemand Linde a lâché 1,9%. Le spécialiste des gaz industriels a indiqué qu'il pourrait devoir répondre à des exigences "plus onéreuses" de la part d'autorités de la concurrence pour pouvoir fusionner avec l'américain Praxair. A Milan, Ferragamo s'est adjugé 1,9% après avoir publié des résultats semestriels supérieurs aux attentes. (fschott@agefi.fr) ed: ACD

Agefi-Dow Jones The financial newswire