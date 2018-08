Europe : Les marchés européens remontent lundi, tirés par Bayer et les pétrolières

MADRID (Agefi-Dow Jones)--Les marchés d'actions européens ont clôturé lundi en hausse dans le sillage d'un rebond généralisé des marchés mondiaux, les investisseurs se montrant relativement optimistes quant aux négociations commerciales qui doivent se dérouler cette semaine entre les Etats-Unis et la Chine et avant l'ouverture jeudi de la conférence annuelle des banquiers centraux à Jackson Hole, Wyoming.

L'indice Stoxx Europe 600 a progressé de 0,6% à 383,23 points, après un recul de 1,2% la semaine dernière qui marquait sa troisième baisse hebdomadaire consécutive. Le DAX 30 a gagné 1% à 12.331,30 points, soit son plus fort pourcentage de hausse sur une séance depuis le 26 juillet. L'indice allemand sort de sa troisième semaine consécutive de baisse, sa plus longue période de repli depuis février. En Grèce, l'indice ATHEX Composite Share Price s'est adjugé 0,3% à 712,61 points. En France, le CAC 40 a fini sur un gain de 0,7% à 5.379,65 points, tandis qu'à Londres, le FTSE 100 a pris 0,4% à 7.591,26 points. En Italie, le FTSE MIB a enregistré une progression de 0,3% à 20.470,97 points.

Le DAX et le Stoxx 600 ont principalement été soutenus par Bayer (+3%). Le titre du géant allemand de la chimie et de la pharmacie avait décroché de 16% la semaine dernière après la condamnation de Monsanto par un tribunal californien. Les valeurs pétrolières ont elles aussi gagné du terrain, à la faveur d'une stabilisation des cours du Brent. Total et BHP Billiton ont gagné 1% chacun. BP a progressé de 0,4% et Royal Dutch Shell de 0,7%.

Atlantia a en revanche dévissé de 4,7% à la Bourse de Milan, le gouvernement italien ayant officiellement engagé vendredi soir la procédure de la révocation du contrat de concession autoroutière de sa filiale Autostrade, l'exploitant du viaduc de Gênes qui s'est effondré la semaine dernière.

-Barbara Kollmeyer, MarketWatch

(Version française Emilie Palvadeau) ed : ACD

Agefi-Dow Jones The financial newswire