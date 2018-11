Europe : Les marchés européens stables mercredi, prudents avant des événements clés

LONDRES (Agefi-Dow Jones)--Les marchés d'actions européens ont peu évolué mercredi, dans un climat de prudence avant plusieurs événements clés, notamment un discours du président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, peu après la clôture, et la rencontre entre les présidents américain et chinois prévue samedi à Buenos Aires.

"Les incertitudes relatives au Brexit, aux relations commerciales entre la Chine et les Etats-Unis et au budget italien agissent comme un frein sur les marchés d'actions", indique David Madden, de CMC Markets.

Le Stoxx Europe 600 était inchangé mercredi à la clôture, à 357,39 points. A la Bourse de Paris, le CAC 40 était stable lui aussi, à 4.983,24 points. A Francfort, le DAX 30 a cédé 0,1%, à 11.298,88 points. A la Bourse de Londres, le FTSE 100 a terminé en repli de 0,2%, à 7.004,52 points, avant l'annonce par la Banque d'Angleterre des résultats de ses tests de solidité financière menés sur les banques du pays, qui ont analysé les effets de différents scénarios concernant le Brexit.

A Milan, le FTSE Mib a reculé de 0,2%, à 19.115,16 points. L'indice IBEX 35 de la Bourse de Madrid a de son côté gagné 0,2% mercredi, à 9.102,70 points.

Du côté des valeurs, Continental a cédé 4,3% après les déclarations du directeur financier de l'équipementier automobile allemand, qui s'attend à ce que les difficultés pesant sur le secteur persistent en 2019. Ses concurrents français Faurecia, Valeo et Plastic Omnium ont perdu 5,5%, 1,8% et 3,1%, respectivement. Les valeurs minières se sont redressées après leur repli de mardi: Anglo American a gagné 1,4%, Glencore 1,3% et Antofagasta 3,6%.

-Emily Horton et Philip Waller, Dow Jones Newswires

(Version française Lydie Boucher) ed: ECH

