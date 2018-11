Europe : Les marchés européens tâtonnent, dominés par le risque politique

PARIS (awp/afp) - La prudence devrait rester de mise la semaine prochaine, les Bourses européennes naviguant dans un environnement incertain, dominé par les risques politiques, en particulier liés au Brexit.

"La grande question reste le Brexit, les investisseurs vont surtout surveiller ce qui se passe au Royaume-Uni, d'autant plus que la saison des résultats touche à sa fin et qu'il y aura peu de publications de données macroéconomiques", a commenté auprès de l'AFP Florence Barjou, responsable de la gestion diversifiée chez Lyxor AM.

La Première ministre britannique Theresa May restait à l'offensive vendredi, déterminée à défendre son projet d'accord sur le Brexit comme son avenir politique, suspendu à un fil après une rébellion au sein du Parti conservateur. Au lendemain d'une cascade de défections, elle a néanmoins reçu le soutien de deux poids lourds europhobes de son gouvernement.

Les acteurs de marché continueront donc de surveiller de près les divisions au sein du camp conservateur et les chances de succès de Mme May. Son projet d'accord doit être soumis à l'approbation du sommet européen dimanche 25 novembre, puis passer devant le Parlement britannique.

"Les investisseurs font le dos rond en cette période où les valorisations sur le marché sont attractives mais où la visibilité reste faible, ils sont plutôt dans l'expectative", attendant de voir comment va évoluer le dossier de l'accord sur le Brexit, a expliqué à l'AFP Marco Bruzzo, directeur général délégué de Mirabaud Asset Management.

Ces derniers jours déjà, les marchés européens ont été ballottés au gré des rebondissements liés au projet d'accord, en particulier les places parisienne et francfortoise.

De son côté, la Bourse de Londres a connu des mouvements plus limités, profitant notamment de la faiblesse de la livre, qui a subi jeudi sa pire chute en deux ans, avant de se stabiliser un peu vendredi.

Une telle baisse de la livre représente un important coup de pouce aux multinationales cotées à Londres, puisqu'elle augmente mécaniquement la valeur de leurs résultats générés à l'étranger lorsqu'elles en convertissent le montant en monnaie britannique.

"Stabilisation politique"

"La semaine a été délicate du fait des annonces liées au Brexit mais aussi à l'Italie, qui n'a pas modifié sa feuille de route budgétaire", a rappelé M. Bruzzo.

Sommé par la Commission européenne de revoir son budget pour 2019 avant mardi, Rome l'a maintenu inchangé, prenant le risque de sanctions financières, dont la mise en oeuvre reste néanmoins assez hypothétique.

"Le risque lié à l'Italie est toujours fort et il va perdurer, les marchés vont certainement assister à la lente dégradation des comptes publics italiens", a estimé Mme Barjou.

A ces facteurs politiques négatifs se sont rajoutées des statistiques économiques décevantes, notamment l'annonce d'un recul de 0,2% du PIB en Allemagne, qui a signé la fin de seize trimestres consécutifs de croissance, enregistrés depuis début 2015.

Dans ce contexte, les acteurs de marché seront particulièrement attentifs aux indices PMI, attendus vendredi prochain. Ils évalueront le niveau d'activité dans différents secteurs en novembre dans la zone euro et différents pays, dont la France et l'Allemagne.

"Les investisseurs vont attendre de savoir si la tendance est à une légère dégradation de l'activité économique ou non", a indiqué M. Bruzzo.

Pour s'en faire une idée, les opérateurs prendront notamment connaissance de la confiance des consommateurs en zone euro en novembre, du climat des affaires en France pour le même mois et du compte-rendu de la dernière réunion de politique monétaire de la Banque centrale européenne (BCE).

Ils suivront également une intervention du gouverneur de la Banque d'Angleterre devant une commission du Parlement.

Des indicateurs économiques de bonne facture risquent toutefois de ne pas suffire pour faire repartir les indices de l'avant. "Il faudrait qu'il y ait une stabilisation du climat politique", a souligné Mme Barjou.

