Europe : Les marchés européens terminent à l'équilibre, l'Italie dans le rouge

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Les marchés européens ont terminé globalement terminé à l'équilibre mardi, aidés sur l'essentiel de la séance par l'accord commercial entre les Etats-Unis et le Mexique annoncé la veille avant d'effacer leurs gains car d'autres relations, en particulier entre les Etats-Unis et la Chine, restent tendues, et alors que les inquiétudes politiques font un retour en force en Italie. L'indice Stoxx Europe 600 a cédé 0,03%, à 385,46 points. Le DAX 30 a baissé de 0,1%, tandis que le CAC 40 a pris 0,1%. Le FTSE 100, resté fermé lundi en raison d'un jour férié au Royaume-Uni, a fini en hausse de 0,5%.

Le FTSE MIB italien a terminé en baisse, de 0,9%, lesté par un regain d'inquiétudes politiques, alors que la justice italienne se penche sur la gestion par le ministre de l'Intérieur Matteo Salvini de l'accueil de migrants dans le pays après qu'il a refusé pendant plusieurs jours la semaine dernière que des migrants débarquent d'un bateau amarré dans un port de Sicile. Le perspective de voir le gouvernement italien s'opposer aux règles européennes en matière de budget pèse également sur la Bourse de Milan. Le secteur bancaire est particulièrement touché par ces inquiétudes. Unione di Banche Italiane a perdu 3%, Banca Monte dei Paschi 2,7%, UniCredit 2,6%, BPER 1,6%, et Intesa Sanpaolo 1,1%.

