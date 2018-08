Europe : Les marchés européens terminent en baisse, toujours minés par la Turquie

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Les marchés européens ne sont pas parvenus à se rassurer sur la Turquie lundi, alors que la livre a poursuivi sa chute sur fond de tensions diplomatiques entre Ankara et Washington.

Le Stoxx Europe 600 a clôturé en baisse de 0,3%, à 384,91 points, tandis que l'euro évoluait juste en dessous du seuil de 1,14 dollar, son plus bas niveau depuis un an. Signe de la fébrilité des investisseurs, le rendement des obligations italiennes à dix ans a franchi le seuil de 3%. "La livre turque est en chute libre et les mesures annoncées jusqu'à présent par les autorités du pays ne sont tout simplement pas suffisantes", a commenté Kevin Daly, gérant obligataire chez Aberdeen Standard Investments.

Alors que le marché attendait plutôt un relèvement des taux directeurs, la banque centrale turque s'est contentée d'annoncer lundi matin qu'elle fournirait aux banques commerciales toutes les liquidités nécessaires, mais en livres et non en devises étrangères, ce qui n'a logiquement guère aidé la livre à relever la tête.

Plusieurs analystes jugent toutefois le risque de contagion limité. La Turquie représente 3% des exportations de la zone euro et entre 0,7% et 0,8% des actifs des banques françaises et italiennes, souligne Credit Suisse. Les valeurs bancaires ont été de nouveau chahutées, BNP Paribas cédant 1,1%, Unicredit 2,6% et l'espagnol BBVA 3,2%.

Le chimiste allemand Bayer a chuté de 10,3% après la condamnation prononcée par un jury américain contre sa filiale Monsanto, accusée d'avoir tenté de dissimuler la dangerosité de son herbicide à base de glyphosate Roundup.

Du côté des indices, le CAC 40 a cédé 0,04%, le DAX 30 a reculé de 0,5% et le FTSE s'est replié de 0,3%. Les places du sud de l'Europe ont davantage souffert, notamment Madrid (-0,8%) et Athènes (-3,3%).

-François Schott, Agefi-Dow Jones; 01 41 27 47 92; fschott@agefi.fr

