Europe : Les marchés européens terminent en hausse, portés par Wall Street

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Les marchés européens ont terminé la première séance de la semaine en hausse, accroissant leurs gains dans le sillage d'un début d'échanges dans le vert lundi à Wall Street, où l'indice Nasdaq a inscrit un nouveau record historique en séance. L'indice Stoxx Europe 600 a gagné 0,5%, à 385,57 points.

Les marchés profitent d'un regain d'optimisme des investisseurs après des propos jugés rassurants du président de la Réserve fédérale américaine (Fed) Jerome Powell, qui a confirmé vendredi que la banque centrale restait sur une trajectoire de relèvement progressif des taux d'intérêt, et écarté l'hypothèse d'une surchauffe de la première économie mondiale ainsi que d'un dérapage de l'inflation. Les marchés saluaient aussi l'annonce par le président américain Donald Trump de la signature d'un accord commercial entre les Etats-Unis et le Mexique après de longues négociations de révision de l'accord de libre échange nord-américain (Aléna).

Dans le détail des indices, le DAX 30 a pris 1,2%, tandis que le CAC 40 a fini en hausse de 0,9%, et que l'Ibex 35 espagnol a gagné 0,8%. Le marché londonien est resté fermé lundi en raison d'un jour férié au Royaume-Uni. Le FTSE MIB italien a enregistré une hausse timide, de 0,3%, bridé par un regain d'inquiétudes politiques, alors que les premières discussions sur le budget en Italie doivent officiellement débuter fin septembre et pourraient voir le gouvernement italien défier Bruxelles en présentant un plan dans lequel le déficit public dépasse 3% du produit intérieur brut. Dans ce contexte, les valeurs bancaires italiennes ont particulièrement souffert lundi, Banco Monte dei Paschi di Sienna perdant 2,1%, UniCredit 1,2%, et Intesa Sanpaolo 0,2%. (adore@agefi.fr) ed: ECH

