Europe : Les marchés européens terminent en recul, lestés par la Chine et le pétrole

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Les principaux indices européens se sont repliés vendredi dans le sillage du pétrole et de Wall Street, alors que les investisseurs s'inquiètent de la montée des risques financiers en Chine. L'indice Stoxx Europe 600 a cédé 0,4%, à 365,74 points. Le CAC 40 et le FTSE 100 ont tous deux reculé de 0,5%, tandis que le DAX 30 a terminé quasiment stable, à 11.529,16 points. L'annonce par Pékin d'un assouplissement des conditions de crédit et de rachats d'actions en Chine n'ont pas rassuré les investisseurs, qui redoutent une nouvelle progression des créances douteuses. La baisse du Brent, à 69,9 dollars ce vendredi contre 85 dollars début octobre, a également pesé sur les indices. "Le recul du baril pourrait indiquer que l'économie mondiale traverse une passe difficile", souligne Willie Delwiche, stratégiste chez R.W. Baird.

Les valeurs pétrolières se sont repliées, à l'image de Total (-1,8%), TechnipFMC (-3%) ou encore Vallourec (-5%). Le secteur du luxe était également sous pression après le chiffre d'affaires trimestriel de Richemont. Le groupe suisse, propriétaire de Cartier, a signalé un ralentissement de ses ventes en septembre en Chine. Le titre a chuté de 6,4%, entraînant avec lui Kering (-3,5%), Burberry (-4,9%) et LVMH (-1,9%).

