Ankur Banerjee fait le point sur les marchés européens et mondiaux pour la journée à venir.

Une nouvelle série de données économiques américaines plus faibles que prévu a effrayé les investisseurs à la perspective d'une récession imminente, réduisant l'appétit pour le risque alors que les traders se terrent dans l'attente des données toujours importantes sur les emplois non agricoles vendredi.

Les actions asiatiques ont fléchi, tandis que le dollar était à l'avant-plan, les investisseurs gardant leur chapeau de risque à l'approche du long week-end. Les prix du pétrole ont baissé après le choc subi en début de semaine par l'OPEP+, qui a décidé de réduire sa production.

Les contrats à terme laissent présager une ouverture en douceur en Europe, l'indice paneuropéen STOXX 600 cherchant à rompre sa série de défaites cette semaine. Les actions européennes ont connu un début d'année exceptionnel, mais la folie du mois de mars due aux turbulences bancaires a pesé.

La série de données économiques américaines faibles de cette semaine a renforcé les paris selon lesquels la Fed pourrait être prête à suspendre sa politique de resserrement, les marchés évaluant toujours à plus de 50 % les chances que la banque centrale ne bouge pas lors de sa prochaine réunion en mai.

Les données en provenance de Chine ont apporté un peu de lumière, l'activité des services dans le pays ayant augmenté en mars au rythme le plus rapide depuis deux ans et demi, grâce à la vigueur des nouvelles commandes et de la création d'emplois, ainsi qu'à une reprise post-COVID tirée par la consommation.

On craint toutefois que la reprise en Chine ne dure pas longtemps en raison des tensions géopolitiques et des inquiétudes financières à l'extérieur du pays.

Dans le même temps, les dirigeants d'UBS ont cherché à rassurer les investisseurs mercredi sur la capacité de la plus grande banque suisse à mener à bien son projet de rachat du rival suisse Credit Suisse.

En ce qui concerne les entreprises, FedEx va regrouper ses différentes sociétés de livraison en une seule entité afin de réduire les coûts et de mieux concurrencer United Parcel Service et Amazon.

Le Groupe bancaire TD du Canada est l'action bancaire la plus court-circuitée au monde, selon les calculs du fournisseur de données ORTEX, les paris des fonds spéculatifs contre la société s'élevant à 4,2 milliards de dollars. Les analystes s'inquiètent de l'exposition de la banque aux créanciers régionaux américains.

Principaux développements susceptibles d'influencer les marchés jeudi :

Evénements économiques : PMI tous secteurs au Royaume-Uni pour le mois de mars ; S&P Global Cons PMI pour la zone euro, l'Allemagne et la France ; Prix des maisons au Royaume-Uni pour le mois de mars.