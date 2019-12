Les marchés financiers dansent sur un volcan, selon YCAP AM

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Les marchés d’actions demeurent sur les plus hauts alors même que les bénéfices estimés sur 12 mois glissants n’affichent plus de croissance, voire chutent dans certaines régions (Asie, Europe). C’est ce constate Jean-Jacques Ohana, responsable de la gestion d’actifs YCAP AM.En terme de style, les marchés ont temporairement abandonné l'idée d'une anticipation de rebond de la croissance mondiale, en privilégiant désormais le segment 'Quality', lui faisant atteindre de nouveaux sommets aux dépens du ' Value ', explique l'expert." La hausse étant indépendante de l'amélioration des fondamentaux, on peut raisonnablement s'interroger sur la durabilité d'une croissance liée à l'injection de liquidité ", s'interroge Jean-Jacques Ohana.A quoi tiendra le dégonflement de la bulle d'optimisme qui anime les opérateurs de marché ?" La célébration anticipée d'une détente des relations sino-américaines et des achats d'actifs de la Fed peut durer. Mais il faut garder à l'esprit que les marchés dansent sur un volcan ", conclut Jean-Jacques Ohana.