Les marchés indiens des devises, de la dette et des actions seront fermés le lundi 17 juin pour cause de vacances. Les transactions reprendront le mardi 18 juin.

Les actions indiennes ont enregistré des records de clôture pour la deuxième séance consécutive vendredi, portées par les entreprises publiques et les valeurs énergétiques, dans l'espoir que le nouveau gouvernement poursuive ses dépenses d'investissement.

Le NSE Nifty 50 a progressé de 0,29 % à 23 465,60, tandis que le S&P BSE Sensex a augmenté de 0,24 % à 76 992,77, les deux indices de référence enregistrant également des gains hebdomadaires pour la deuxième fois consécutive.

La roupie s'est affaiblie de 0,02% par rapport au dollar américain, et s'est cotée à 83,55 pour un dollar, l'intervention de la banque centrale indienne l'empêchant d'atteindre son plus bas niveau historique, même si un dollar globalement plus fort a exercé une pression sur la plupart des monnaies asiatiques.

L'obligation de référence à 10 ans était cotée à 100,81 roupies, avec un rendement inchangé à 6,9832%, l'offre de nouvelles dettes ayant effacé les premières baisses déclenchées par la chute des rendements américains.