Les marchés indiens des devises, de la dette et des actions seront fermés le lundi 2 octobre pour cause de jour férié.

Les marchés reprendront leurs activités le mardi 3 octobre.

L'indice indien BSE Sensex a augmenté de 0,5 % pour atteindre 65 828,41 points, tandis que l'indice plus large NSE a clôturé en hausse de 0,59 % à 19 638,30 points vendredi, les deux indices de valeurs sûres ayant enregistré leur meilleure journée depuis près de trois semaines, grâce à des gains dans les banques et les stocks de métaux, et à la reprise des marchés mondiaux après une période de liquidation.

La roupie indienne a terminé en hausse à 83,04 contre le dollar américain, le recul de l'indice du dollar et la stabilité des prix du pétrole brut ayant apporté un certain soulagement à l'unité locale.

Le rendement de l'obligation de référence à 10 ans 7,18% 2033 a terminé deux points de base plus bas à 7,2162% le dernier jour de la première moitié de l'année fiscale, dans le cadre d'une correction des prix du pétrole et des rendements du Trésor. (Salle de presse de Bengaluru)