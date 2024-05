Les marchés indiens des devises, de la dette et des actions seront fermés le lundi 20 mai pour cause de vacances. Les transactions reprendront le mardi 21 mai.

L'indice NSE Nifty 50 a augmenté de 0,16 % pour atteindre 22 502 points et l'indice S&P BSE Sensex a augmenté de 0,12 % pour terminer à 74 005,94 points samedi, lors d'une séance spéciale destinée à tester la préparation des bourses en cas d'urgence.

La roupie indienne s'est renforcée de 0,19 % par rapport au dollar américain et s'est cotée à 83,37 pour un dollar vendredi, aidée par une intervention probable de la Reserve Bank of India et des ventes interbancaires de dollars dans la dernière moitié de la session.

L'obligation de référence à 10 ans était cotée à 100,57 roupies, avec un rendement en hausse de 2 points de base à 7,0925% en raison de l'offre de nouvelles dettes et des rendements américains qui se sont éloignés de leurs niveaux les plus bas, tandis que les traders sont restés prudents à l'approche d'un long week-end.